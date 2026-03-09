Un taller de supervivencia para los más pequeños, nueva propuesta del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N´Llanera"
La cita será el próximo 21 de marzo, en el Centro Social de Soto, y el plazo para inscribirse finaliza el día 13
Nueva sesión del programa de ocio infantil "Mini KDMS N´Llanera". Será el próximo 21 de marzo, en el Centro Social de Soto, en horario de 17.00 a 19.00 horas, y se desarrollará como un taller de supervivencia para los más pequeños. Para participar en esta propuesta de la concejalía de Infancia del Ayuntamiento hay que inscribirse. El plazo para hacerlo es del 10 al 13 de marzo (hasta las 12.00 horas), a través del siguiente enlace: https://acortar.link/minikdms. Las plazas son limitadas.
"Mini KDMS N' Llanera”, es un programa de ocio y tiempo libre que el área de Infancia del Ayuntamiento de Llanera organiza para menores entre 3 y 12 años empadronados en el concejo. Ofrece una amplia propuesta de actividades, talleres y excursiones, con una duración mínima de 2 horas por sesión, siempre durante el fin de semana (viernes tarde, sábado y/o domingo), pudiendo coincidir con periodos vacacionales o no lectivos.
Las actividades se celebran siempre con un especialista en la materia, y se garantiza el acompañamiento educativo durante toda la sesión. Todas las actividades son gratuitas y para participar tan solo es necesario una inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.
