Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Un taller de supervivencia para los más pequeños, nueva propuesta del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N´Llanera"

La cita será el próximo 21 de marzo, en el Centro Social de Soto, y el plazo para inscribirse finaliza el día 13

En imágenes, jornada de luz y color en Llanera

En imágenes, jornada de luz y color en Llanera

Ver galería

Luz y color ponen la diversión en Llanera / L. R.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Nueva sesión del programa de ocio infantil "Mini KDMS N´Llanera". Será el próximo 21 de marzo, en el Centro Social de Soto, en horario de 17.00 a 19.00 horas, y se desarrollará como un taller de supervivencia para los más pequeños. Para participar en esta propuesta de la concejalía de Infancia del Ayuntamiento hay que inscribirse. El plazo para hacerlo es del 10 al 13 de marzo (hasta las 12.00 horas), a través del siguiente enlace:  https://acortar.link/minikdms. Las plazas son limitadas. 

"Mini KDMS N' Llanera”, es un programa de ocio y tiempo libre que el área de Infancia del Ayuntamiento de Llanera organiza para menores entre 3 y 12 años empadronados en el concejo. Ofrece una amplia propuesta de actividades, talleres y excursiones, con una duración mínima de 2 horas por sesión, siempre durante el fin de semana (viernes tarde, sábado y/o domingo), pudiendo coincidir con periodos vacacionales o no lectivos.

Noticias relacionadas

Las actividades se celebran siempre con un especialista en la materia, y se garantiza el acompañamiento educativo durante toda la sesión. Todas las actividades son gratuitas y para participar tan solo es necesario una inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  2. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
  3. Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años
  4. El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción
  5. Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
  6. Tutti Gus' tiene relevo y quedan pocas horas para la reapertura: el emblemático negocio de Lugo llega con nuevo nombre y una gran sorpresa para el verano
  7. Atasco kilométrico en la 'Y': dos accidentes casi seguidos, a la altura de Robledo, dificultó durante horas la circulación en la principal autopista de Asturias
  8. Seis nacionalidades distintas convivirán en el 'cohousing' de Llanera, donde solo quedan 4 casas disponibles de un total de 36

Un taller de supervivencia para los más pequeños, nueva propuesta del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N´Llanera"

Un taller de supervivencia para los más pequeños, nueva propuesta del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N´Llanera"

Viviendas a precio de coste en régimen de cooperativa: así es el proyecto que nace en Lugo de Llanera frente "a la especulación del mercado inmobiliario"

Viviendas a precio de coste en régimen de cooperativa: así es el proyecto que nace en Lugo de Llanera frente "a la especulación del mercado inmobiliario"

El Coro de Muyeres de San Esteban llena la Plaza de La Habana de Llanera

El Coro de Muyeres de San Esteban llena la Plaza de La Habana de Llanera

La Ruta de la Tapa acelera en Llanera: "Empezamos muy bien, hubo mucha gente y esperamos que haya más"

La Ruta de la Tapa acelera en Llanera: "Empezamos muy bien, hubo mucha gente y esperamos que haya más"

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

"Patata Bum", "Oro fino de carne" o "Bocado Wellington": Llanera se rinde a los pequeños bocados con la ruta de la tapa

"Patata Bum", "Oro fino de carne" o "Bocado Wellington": Llanera se rinde a los pequeños bocados con la ruta de la tapa

Belén Díaz, sexóloga, sobre el climaterio: "Es una etapa muy importante en la vida de una mujer, con cambios físicos y mentales"

Belén Díaz, sexóloga, sobre el climaterio: "Es una etapa muy importante en la vida de una mujer, con cambios físicos y mentales"

Salud prevé que Lugo de Llanera tenga nuevo pediatra en abril

Tracking Pixel Contents