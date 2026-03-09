Viviendas a precio de coste en régimen de cooperativa: así es el proyecto que nace en Lugo de Llanera frente "a la especulación del mercado inmobiliario"

Lugo de Llanera contará con un nuevo edificio de 14 viviendas pero no será un inmueble cualquiera. El proyecto nace de una iniciativa de cooperativismo impulsado por un grupo de profesionales, entre los que hay arquitectos, abogados y economistas, entre otros, que han dedicido dar el paso hacia la autopromoción.

"Sentimos la misma frustración que tú ante un mercado inmobiliario que nos empuja fuera, que alza muros de especulación y que hace inaccesible el hogar que soñamos y merecemos. Decidimos que era hora de dejar de quejarnos para empezar a construir", señalan en el texto con que dan a conocer su propuesta para levantar un bloque que se ubicará en la calle de Pando, número 9.

"Es un grupo de personas que se une para autopromover sus viviendas a precio de coste, con una entidad propia y gestión democrática. Tú eres socio y futuro adjudicatario", indican los responsables de la iniciativa, que la publicitan ya en un gran portal inmobiliario nacional y a través de él ofrecen datos de contacto para los interesados.

La iniciativa, denominada "El Vivero", prevé 14 viviendas, a un precio desde 194.000 euros, y que tendrá zonas comunes como uuna zona de acceso con aparcamiento de bicicletas y una gran sala comunitaria, punto de lavado para mascotas y bicis, punto de mantenimiento/limpieza para bicis/motos/patinetes, y recarga de bicis eléctricas.

"El Vivero es un pacto de honestidad innegociable. No es una promoción; es un modelo cooperativo, colectivo, transparente y eficiente. Un proyecto que te sitúa, a ti, en el centro, donde cada euro se traduce en calidad y donde el único margen es el de tu felicidad. Inviertes en el coste real de tu futuro", señalan los impulsores de esta iniciativa que es un proyecto aún por iniciar y que se lanza para sumar a cooperativistas.

