Llanera celebra la segunda edición del Festival de cancios de chigre con la Coral Polifónica y actos en Posada, Lugo, San Cucao y Pruvia

Llanera acoge la segunda edición del Festival de cancios de chigre a cargo de la Coral Polifónica de Llanera y hay cita este domingo, 15 de marzo, con actuación de la Sidrería Urriellu, en Lugo, a las 13.00 horas. La siguiente convocatoria es doble: el viernes 27 de marzo, a las 19.00 horas, en la cafetería Ébano, y a las 20.00 en La nueva Alroca, ambos establecimientos en Posada.

Los actos de la Coral Polifónica de Llanera, que desarrolla este festival en colaboración con el Ayuntamiento, prosiguen el sábado, 28 de marzo, también con propuesta doble que arranca a las 13.00 horas en el Sirocco e Iris y continua a las 14.00 horas en el Plaza, los dos en Posada.

Noticias relacionadas

El sábado 11 de abril, a las 13.00 horas, hay una nueva cita en el Gayasperu, en Lugo, y el domingo 12 en el Peña Mea, en San Cucao, a la misma hora. El domingo 19 de abril culmina este festival en La Campana, en Pruvia, a las 13.00 horas.