Llanera mantendrá su Feria de San Isidro, que se celebrará los días 9 y 10 de mayo

Llanera mantendrá su Feria de San Isidro el próximo mes de mayo, pues la cita es fundamentalmente de ganado equino. No habrá vacuno debido a la prolongación de las medidas por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que se ampliarán hasta el 31 de mayo tal y como anunció este lunes el Gobierno asturiano. Pero el Ayuntamiento mantiene el programa y habrá también el tradicional desfile que es uno de los platos fuertes de este evento con gran arraigo en el municipio.

El Ayuntamiento ha querido dejar claro que en Llanera sí habrá Feria de San Isidro, uno de los eventos ganaderos de mayor tradición local y que es ya una seña de identidad del municipio.

El concejal de Medio Rural y Ganadería, David del Pozo, ha hecho público un comunicado este lunes para aclarar que Llanera mantiene San Isidro. El texto íntegro es el que sigue:

"-Llanera sí tendrá este año Feria de San Isidro, de hecho, ya hay confirmación de fechas: 9 y 10 de mayo. La celebración es tan firme que también está previsto realizar una presentación de la feria a los ganaderos, y así lo comunicaremos en próximas fechas.

- La Feria de San Isidro contará con diversas especies animales, a excepción de vacuno. Del mismo modo, y como en ediciones anteriores, la Feria también acogerá una de las actividades con mayor atractivo del programa: el desfile de animales y carros, que recorrerá Posada hasta llegar al recinto ferial

- En próximas fechas, el Ayuntamiento de Llanera informará sobre los plazos y procedimientos para reservar los espacios dentro del recinto ferial, como se vienen haciendo desde hace años.

- La Feria de San Isidro se ha convertido en un referente en el norte de España y, como ha sucedido en cada edición, tenemos grandes expectativas de público, aforo completo en el recinto y muchas ventas para la que es la primera cita ganadera del año en Llanera.

- San Isidro ha sido siempre un éxito y un ejemplo en el ámbito sanitario y organizativo, y así volverá a ser el próximo mes de mayo. Aplicaremos de manera rigurosa, como hemos hecho siempre, todas las limitaciones y normativas establecidas por el Gobierno del Principado para asegurar el bienestar animal y poder desarrollar la feria en las condiciones más adecuadas tanto desde el punto de vista sanitario como organizativo.

Noticias relacionadas

- Llanera volverá a mostrar su fortaleza ganadera en la feria de San Isidro, y sobre todo, volverá a demostrar su apoyo a la gente del campo y a un sector como el ganadero que merece nuestro respeto y admiración. Nuestro objetivo es seguir respaldando a los ganaderos, y mantener con ellos esa colaboración y entendimiento que nos ha permitido ser el mejor escaparate del campo".