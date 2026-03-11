Boombastic confirma la presencia de 34 nuevos artistas para este verano: La Pantera, La Zowi, Jhon Pollón, Elena Rose o C. Marí estarán en Llanera

El festival Boombastic Winamax Asturias continúa ampliando su cartel para la que será la mayor edición de su historia. La organización ha anunciado la incorporación de 34 nuevos artistas, entre los que destacan La Pantera, La Zowi, Jhon Pollón, Elena Rose y C Marí, reforzando una programación que reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama musical actual.

Estas nuevas confirmaciones se suman a artistas ya anunciados previamente como Saiko, Hijos de la Ruina, María Becerra, JC Reyes, Yung Beef, Luck Ra, Juan Magán o Yan Block, que también formarán parte del festival.

La cita se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en Llanera y promete convertirse en la edición más ambiciosa del evento. Bajo el lema “Last Dance”, el festival incluye una propuesta ampliada que contará con 10 escenarios temáticos, concebidos como “mundos” diferentes que combinarán música, experiencias inmersivas y espacios interactivos.

Entre los artistas que se incorporan en este segundo avance del cartel figuran también Aida Blanco, Anxhela, Cassie Raptor, Stan Christ, DJ 3Pac, Dollar Selmouni, Juici Bae, Kiddo, Kristyna, L0rna, Lorenzo Raganzini, Luxi Villar, Lyanno, Mercedes Cañas, Nuke, Obscure Shape, Rozas, Santo, Gillu, Saske, Bulla, Sirolo, Tham y Young P, entre otros.

El festival volverá a contar con Winamax como patrocinador principal y “naming sponsor” por segundo año consecutivo. Tras su presencia en la edición de 2025 con una zona gamificada para el público, la marca dará nombre en esta ocasión al escenario principal, denominado Casino Winamax Stage, por el que pasarán algunos de los artistas más destacados del cartel.

Con esta nueva tanda de confirmaciones, Boombastic Winamax Asturias refuerza su apuesta por la diversidad de estilos y por una experiencia que va más allá de los conciertos, consolidándose como uno de los eventos musicales más relevantes del verano en España.