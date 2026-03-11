La escuela de cerámica de Llanera enseña por qué cada año tiene lista de espera para sus cursos: así es la muestra del trabajo del alumnado del centro municipal

Últimos días para ver en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Posada de Llanera la exposición del alumnado de la Escuela Municipal de Cerámica. La muestra puede visitarse hasta el día 13 de marzo incluido de lunes a viernes y el horario en el que está accesible es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

La muestra, que forma parte de la actividad programada por el Ayuntamiento, da a conocer la calidad de los trabajos de esta escuela llanerense que es un referente desde su fundación ya en 1989. Los cursos de cerámica son un boom que no cesa y que cada año dejan lista de espera en Llanera, con alumnos de todas las edades en el municipio.

En los cursos se realizan todo tipo de piezas, desde jarrones, vajillas o platillos hasta joyería y piezas decorativas diversas. Cada año, estas actividades del Ayuntamiento de Llanera suelen tener unas ochenta plazas disponibles.