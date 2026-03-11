Minuto de silencio ante la Casa Consistorial de Llanera por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

Llanera conmemoró este miércoles el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una jornada "que en nuestro país cobra especial significado por el recuerdo doloroso de los atentados de Madrid en 2004". Miembros de la Corporación, trabajadores municipales y vecinos se sumaron al minuto de silencio que se guardó ante la Casa Consistorial al mediodía.

En la comarca también se convocaron actos en Noreña, con un minuto de silencio en los jardines del Ayuntamiento a las 12.00 horas en homenaje a "las personas que se han visto afectadas por el terrorismo y como muestra de rechazo y condena a todos los actos de barbarie".