Llanera no descarta convocar una Junta Local de Seguridad, pero pide "prudencia" ante situaciones que "no son generalizadas" en el municipio

La seguridad en el municipio de Llanera "es una prioridad" y el gobierno local "continúa trabajando con todos los medios disponibles y en permanente coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", destacó este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana del Llanera, Nicolás Fernández. Señaló además que "ese trabajo ya está permitiendo activar algunas medidas que sin duda van a incidir en la mejora de la seguridad vial y ciudadana en el concejo" y que, "si fuera necesario", no se descarta convocar una Junta Local de Seguridad. No obstante, hizo un llamamiento a la tranquilidad e incidió en que los robos de días atrás son hechos puntuales y no responden a un "problema generalizado" en el municipio.

Los vecinos de San Cucao denunciaron los robos que se han producido en los últimos días en viviendas de la zona, al menos uno en la localidad y otro en Severies. Los residentes inciden en que "la inseguridad va en aumento" y que tienen derecho a sentirse seguros en sus casas. Critican también las situaciones de peligro que se producen en esta misma zona por la excesiva velocidad de coches y camiones y la mala situación de la propia vía, la llamada carretera de San Cucao.

"No es un problema generalizado"

"Somos conscientes de que este tipo de situaciones pueden generar preocupación entre la ciudadanía, y entendemos perfectamente la inquietud que algunos vecinos y vecinas han manifestado. Sin embargo, si bien en las últimas semanas se han producido algunos incidentes puntuales que ya están siendo investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en ningún caso se trata de un problema generalizado, ni mucho menos de una situación de inseguridad extendida en el municipio", señaló Nicolás Fernández.

Se refirió asimismo a que "desde hace meses estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Local en la elaboración de un informe que nos permita iniciar la tramitación administrativa necesaria para solicitar la instalación de cámaras de seguirdad en puntos concretos de la zona rural". A la vez, "tanto desde Alcaldía como desde la concejalía de Seguridad se mantiene un contacto constante y periódico con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una colaboración que entendemos fundamental y necesaria para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía. Además, si fuese necesario, no descartamos solicitar la convocatoria de una Junta Local de Seguridad", explicó Fernández.

Por otro lado, respecto a los problemas de tráfico y seguridad vial, señaló que por parte del Principado ya se está licitando el proyecto de instalación de un "paso de peatones inteligente", con señalización lumínica, entre otras medidas, en la carretera de San Cucao, una medida muy demandada y "que finalmente se convertirá en una realidad en los próximos meses".

Asimismo, desde la concejalía de Seguridad "ya se está tramitando la licitación de un contrato dotado con 60.000 euros para la instalación de un nuevo lote de cámaras de tráfico en diversos puntos del concejo, señaló el edil.

Prudencia y evitar la alarma

"Hay que recordar que en 2023 el Ayuntamiento de Llanera ya fue pionero en la instalación de un sistema de cámaras con el que se conseguía mejorar la seguridad y la gestión del tráfico en el concejo. Llanera se convirtió en el segundo municipio de España en instalar este sistema de cámaras inteligentes, poniendo de manifiesto el compromiso que siempre ha tenido este equipo de gobierno con la seguridad ciudadana".

El concejal indicó que el gobierno local es consciente de "que estas situaciones puntuales generan preocupación entre la ciudadanía, sí queremos hacer un llamamiento a la prudencia para evitar generar una alarma que no se corresponde con la realidad, y reiterar el compromiso del Ayuntamiento de seguir actuando con la máxima responsabilidad y diligencia en un tema tan importante como la seguridad ciudadana".

El edil también se refirió a los contactos y reuniones que se mantienen con distintos colectivos del municipio y que está tratando de abarcar al mayor número de colectivos posible.

"Esa comunicación cercana y constante también se mantiene con las distintas asociaciones y colectivos vecinales del concejo. De hecho, desde que accedí a la concejalía de participación ciudadana, uno de mis compromisos fue abrir un proceso continuo de reuniones periódicas con distintas asociaciones y grupos de vecinos y vecinas, y en ese proceso seguimos tratando de atender y abarcar al mayor número de colectivos posible", indicó Fernández.