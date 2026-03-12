Llanera destina 222.194 euros a la cuarta fase del saneamiento de Fonciello, para conectar 10 viviendas a la red

El Ayuntamiento de Llanera acaba de iniciar los trabajos correspondientes a la fase IV y última fase del proyecto de la red de saneamiento de Fonciello, en Lugo, con una inversión municipal de 222.194 euros. La actuación permitirá conectar 10 viviendas situadas en las inmediaciones del centro comercial Leroy Merlín y de la carretera LL-4 a la red ya proyectada en la fase II.

La incorporación de estas viviendas se realizará mediante una red de colectores y en total se han previsto 11 acometidas domiciliarias de saneamiento, así como la reposición del firme afectado tras la ejecución de las obras.

Este proyecto se ha desarrollado en varias fases. La primera, en 2020 con una inversión de 154.500 euros, permitió sanear el área limitada por el polígono de Silvota y la autopista “Y”, beneficiando a unas 25 viviendas aproximadamente. La segunda, con un presupuesto de 165.000 euros, afectó al área comprendida entre la autopista y la carretera LL-4, y permitió conectar a 36 viviendas. La tercera, concluida en 2023, se centró en un área comprendida entre la carretera LL-4 y la AS-28, y enganchó a la red de saneamiento a unas 20 viviendas más de la zona que carecían del servicio. La actual, que acaba de iniciarse, completa esta importante actuación.

Mejora de infaestructuras

Esta intervención en Fonciello forma parte de un contrato de mejora de infraestructuras valorado en 583.573 euros, y dividido en dos lotes: por un lado, el que se refiere al mencionado saneamiento, y por otro, un segundo lote que tiene por objeto el acondicionamiento del camino de Las Cabañas y del Aguilón, en Silvota. Esta actuación, que también está en marcha, tiene un presupuesto de 298.086 euros, y prevé el saneo y la pavimentación de ambos viales además de la instalación de señales verticales y horizontales para mejorar la seguridad de la zona.

Tanto el saneamiento de Fonciello como el proyecto de Las Cabañas y Anguilón son obras incluidas en el proyecto de inversiones con cargo al remanente de tesorería, que el equipo de gobierno tiene previsto acometer a lo largo de este año.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó las obras de saneamiento junto al concejal de Medio Rural, David del Pozo, y el de Seguridad, Nicolás Fernández. La regidora destacó que “los más de tres millones de euros que inyectamos al presupuesto municipal nos están permitiendo poner en marcha un paquete de inversiones que complementan las cuentas de este año”.

De hecho, una parte importante de esos proyectos que se van a ejecutar con cargo al remanente serán actuaciones en materia de saneamiento y reparación de caminos. Así, a los tres proyectos que están actualmente en marcha -saneamiento de Fonciello fase IV, reparación de caminos de Las Cabañas, Aguilón y Villayo- se sumará otro de acondicionamiento de caminos en Ferroñes dotado con 282.761 euros.

Noticias relacionadas

Además, también se llevará a cabo la ampliación de la tubería de abastecimiento de agua de Villardeveyo, con 124.113 euros de inversión, y la mejora de drenaje en el camino de Castiello 119 a AS-374, Posada–La Campana, con 39.051 euros de presupuesto. “El remanente nos permite impulsar proyectos estratégicos que dan respuesta a las necesidades de los vecinos, y refuerzan infraestructuras básicas que mejoran la calidad de vida en el concejo”, subraya la alcaldesa.