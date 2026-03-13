"Porque lo digo yo": una tarde de humor para público adulto y juvenil, este sábado, en la Plaza La Habana de Llanera

“Porque lo digo yo”, la nueva comedia de Teatro El Hórreo llega al Espacio Escénico Plaza La Habana este sábado, 14 de marzo, a las 19.00 horas. La función, cargada de humor, está dirigida a público juvenil y adulto, y está enmarcada en la Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias.

"La obra parte de una situación cotidiana que pronto se descontrola: un día cualquiera, cuando todo parece normal, los pequeños asuntos pendientes comienzan a acumularse hasta convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. En busca de ayuda, el protagonista decide acudir al juez de paz para resolverlos. Sin embargo, lo que parecía un trámite sencillo se transforma en una cadena de malentendidos y complicaciones que crecen a cada minuto, generando escenas tan absurdas como divertidas", dice la sinopsis de la obra.

La entrada es libre hasta completar aforo y esta cita de la programación cultural del Ayuntamiento de Llanera promete "situaciones que mezclan lo cotidiano con lo disparatado, garantizando una tarde de risas y buen ambiente".