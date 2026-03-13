Llanera asalta el castillo: el concejo acoge una nueva edición de la carrera de obstáculos y barro con récord de participantes

La torre de la fortaleza de San Cucao ha dado nombre a una carrera de obstáculos que se consolida en el calendario nacional: la Llanera Race y el Asalto al Castillo ya tienen fecha este año, el próximo domingo día 22 de marzo en Lugo, y con récord de participantes para batirse en duelo entre el barro y elaboradas pruebas de pericia física.

El evento forma parte de la Liga Nacional, y tal y como explican David Pérez y Marcos Álvarez, del club organizador Lobo Race, en la categoría de adultos hay inscritos 323 deportistas, "una cifra superior a la del año pasado" y que da fe del peso que está tomando la carrera entre los profesionales de toda España. Del total de corredores, 116 llegarán a Llanera desde fuera de Asturias y habrá tres participantes de Milán (Italia).

Entre ellos los aficionados podrán disfrutar de figuras de la talla de la vasca Andrea Azkune, campeona de España de esta modalidad, junto con un plantel de "muy buenos corredores que seguro van a dar espectáculo", vaticinan los organizadores.

Medio centenar de voluntarios

Ellos han puesto todo de su parte, con medio centenar de voluntarios que vigilarán cada obstáculo y harán de jueces en la categoría profesional, con un nuevo recorrido con más pasos de suspensión que deberán ser atravesados por los corredores sin tocar el suelo, con más recorrido por caminos rurales y barro asegurado para que la prueba sea lo más llamativa posible a lo largo de los 47 obstáculos instalados en el circuito.

La Llanera Race, en imágenes: así ha sido la multitudinaria carrera de obstáculos /

Asimismo habrá sorpresas y sorteos para todos los que se inscriban en la categoría popular, en la que prima la diversión sobre la competición. Y como punto destacado, la Llanera Race contará con 226 niños ya apuntados, una muestra de que "hay cantera y hay mucho interés", destaca David Pérez. Los más pequeños tendrán además, gracias al Ayuntamiento de Llanera, una zona de hinchables gratuitos duante cuatro horas, lo que también ayudará a que "conozcan este deporte y se diviertan".

Porque la idea es, sobre todo, que "la gente lo pase bien, y que se genere afición entre los más pequeños para que esta disciplina siga teniendo recorrido", apunta el concejal de Deportes de Llanera, José Antonio González. La alcaldesa, Eva María Pérez, también destaca el valor de "esta apuesta por la infancia, en consonancia con el trabajo municipal", así como el hecho de que cada año "se supera el nivel".

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Una carrera que se espera que sea un éxito, con el entorno de Lugo de Llanera convertido en "campo de batalla" para disfrutar del mejor deporte, y para acabar "tomando el castillo" como auténticos héroes.