Silverio Argüelles acusa a Adriana Lastra de ocultar información sobre la criminalidad en Llanera y le pide transparencia: "Llevamos dos años reclamándole los datos"

El Partido Popular de Llanera acusa al equipo de gobierno de “haber negado durante años los problemas de seguridad en el concejo mientras los vecinos siguen denunciando robos, trapicheos de droga y un aumento de la delincuencia en distintos puntos del municipio”. El portavoz municipal y presidente del PP local, Silverio Argüelles, considera “intolerable” la actitud del gobierno socialista y exige "que se tomen medidas inmediatas que atajen el problema". Por otro lado, los populares inciden en reclamar a Delegación de Gobierno "que actúe con transparencia facilitando un informe con los datos al completo sobre la evolución de la delincuencia en el concejo que desde hace dos años llevamos reclamando y que, sin embargo, la señora Lastra se niega a facilitar”.

Los vecinos de San Cucao han denunciado estos días robos en viviendas y reclamado medidas señalando que "tienen derecho a sentirse seguros en sus casas". El gobierno local señaló este jueves que entendía la preocupación y que se estaba trabajando en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien se trataba de hechos puntuales y no de una situación generalizada de inseguridad en el concejo. El edil Nicolás Fernández, concejal de Seguridad, añadió además, entre otras cosas, que se convocaría una Junta Local de Seguridad "si fuera el caso".

Según el PP, al concejal de Seguridad de Llanera hay que "afearle" que "acuse de un posible intento de generar alarma cuando “lo que los vecinos están denunciando son actos muy graves". "No puede ser que los llanerenses vivan con miedo porque su Ayuntamiento no ponga en marcha las medidas necesarias para poner fin a una situación que, lejos de ser puntual, se está prolongando en el tiempo ante la inacción del Gobierno municipal”, añadió Argüelles.

"Actos vandálicos y vehículos a velocidad excesiva"

Los vecinos de diferentes parroquias del municipio, sostiene el PP, "inciden en la inseguridad debido al incremento de actos vandálicos, como robos en viviendas o la presencia de vehículos circulando a una velocidad excesiva". Argüelles recuerda que el año pasado, "los vecinos de la zona rural ya reclamaron a la alcaldesa más policías locales ante un aumento de robos, una reivindicación que vuelven a plantear ante la inacción de la alcaldesa ante las peticiones vecinales y el aumento de los actos delictivos".

Para el PP, las declaraciones realizadas por el concejal responsable “son un intento desesperado para reescribir la verdad después de años mirando hacia otro lado, negando la realidad. El problema ni se resuelve ni desaparece por sí mismo, al contrario, nos arriesgamos a que vaya a más”, dice el portavoz municipal. A su juicio, "el Ayuntamiento debería actuar con firmeza y para ello proponen una serie de medidas encaminadas a aumentar la seguridad en el concejo, entre las que destacan reforzar la presencia policial en las zonas con más incidencias o ampliar los sistemas de videovigilancia en accesos y puntos sensibles del concejo, destinadas a aumentar la seguridad ciudadana, no como cámaras para controlar el tráfico”.

Más agentes

También plantean mejorar la coordinación con la Guardia Civil "para prevenir robos y combatir el trapicheo de droga, e informar con transparencia a los vecinos sobre la evolución de la delincuencia". Los populares reclaman además cubrir la totalidad de plazas de agentes de Guardia Civil que le corresponde al municipio, "pasando a contar con 17 agentes, pues en la actualidad no llegan a diez".

Argüelles sostiene que el problema que se vive no son "hechos puntuales", pues en las "actas de las últimas Juntas de Seguridad celebradas en el concejo ya se reconocía un aumento de los delitos contra el patrimonio en Llanera, especialmente robos en viviendas, anexos y establecimientos”. Para el portavoz del PP la posible convocatoria ahora de una nueva Junta de Seguridad es “otra cortina de humo” que lanza un gobierno que, hasta el momento, nunca ha aportado información alguna a esta Junta de Seguridad”.

Silverio Argüelles recuerda "que hace ya dos años el PP fue el único grupo que puso sobre la mesa la preocupación por los robos en viviendas y la evolución de la delincuencia en el concejo, solicitando el informe con los datos completo, informe que, sin embargo, nunca se facilitó a los grupos municipales”.

"Sin datos desagregados"

En este sentido, el portavoz municipal del PP acusa tanto al gobierno municipal como a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, de “llevar dos años ocultando información a los vecinos de Llanera negándose a facilitar información clara sobre la evolución de la criminalidad en nuestro concejo, pese a las solicitudes realizadas por el PP”.

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“Incluso el propio Gobierno central reconoce que no existen datos desagregados de criminalidad para Llanera, lo que implica que sea la Delegación de Gobierno quien lo haga, como hacían quienes le precedieron en el cargo con Gobiernos del PP, facilitando a los municipios los datos con transparencia y regularidad”, apunta.