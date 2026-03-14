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Decenas de mujeres se juntan en La Morgal para pasar un día deportivo

La actividad, organizada por el Principado, busca el fomento del autocuidado a ciertas edades

Un grupo de mujeres, escalando en La Morgal. | L. P.

Un grupo de mujeres, escalando en La Morgal. | L. P.

Luján Palacios

Luján Palacios

La Morgal (Llanera)

El deporte es una gran baza para mejorar la salud y estimular la mente y el encuentro entre mujeres. Por eso la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte organizó este sábado la III Jornada Muyer y Deporte en La Morgal con actividades deportivas gratuitas de carácter participativo, dirigidas por y para mujeres de cualquier edad, especialmente de más de 35 años.

Día de la mujer y el deporte en La Morgal

Día de la mujer y el deporte en La Morgal

Luján Palacios

A las modalidades que ya se ofrecían en anteriores ediciones, como vóley, baloncesto, bolos, rugby, hockey hierba, deporte adaptado y tiro con arco, se han incorporado este año opciones como la escalada y la pelota vasca, y se ha homenajeado al Club Vóley La Calzada por su 40 aniversario.

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La consejera, Vanessa Gutiérrez, destacó que se trata de una jornada "muy necesaria" que pone también el acento en el autocuidado y la dedicación de las mujeres a sí mismas a cierta edad.

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