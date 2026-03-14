Decenas de mujeres se juntan en La Morgal para pasar un día deportivo
La actividad, organizada por el Principado, busca el fomento del autocuidado a ciertas edades
El deporte es una gran baza para mejorar la salud y estimular la mente y el encuentro entre mujeres. Por eso la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte organizó este sábado la III Jornada Muyer y Deporte en La Morgal con actividades deportivas gratuitas de carácter participativo, dirigidas por y para mujeres de cualquier edad, especialmente de más de 35 años.
A las modalidades que ya se ofrecían en anteriores ediciones, como vóley, baloncesto, bolos, rugby, hockey hierba, deporte adaptado y tiro con arco, se han incorporado este año opciones como la escalada y la pelota vasca, y se ha homenajeado al Club Vóley La Calzada por su 40 aniversario.
La consejera, Vanessa Gutiérrez, destacó que se trata de una jornada "muy necesaria" que pone también el acento en el autocuidado y la dedicación de las mujeres a sí mismas a cierta edad.
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