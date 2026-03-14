Sultán y Faraona, la única pareja de dromedarios que vive en Asturias: "Seguimos con la ilusión de que puedan tener descendencia"
Los animales llegaron en 2020 al núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera, que abre el 21 de marzo, primer día de visitas de la nueva temporada
Sultán y Faraona son la única pareja de dromedarios que vive en Asturias. Y están el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño, en Llanera. A este espacio llegaron desde Alcoy en 2020 y los responsables desearían que pudieran tener descendencia pese a que aún no lo hayan logrado. La hembra tiene 10 años y el macho 11.
"Seguimos con la ilusión de que algún día pueda quedar preñada y poder tener la primera cría de dromedarios nacida en Asturias", explica Luis Miguel Álvarez a LA NUEVA ESPAÑA de Llanera. Tener dromedarios era su "sueño desde niño", señala quien no puede ocultar su amor por lo animales y que ha creado un gran recinto al aire libre en Tuernes que se ha convertido en uno de los espacios más visitados del municipio.
El núcleo zoológico de Tuernes inicia precisamente ahora su temporada de apertura: abre el próximo sábado 21 de marzo, en horario de 15.30 a 18.30 horas. Los domingos estará abierto en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Se puede visitar sin cita previa, destacan desde el recinto, a la vez que indican que los horarios pueden sufrir cambios por inclemencias climatológicas.
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