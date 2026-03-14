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Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición

Los Bomberos de La Morgal se han desplazado al lugar del accidente para sofocar las llamas

Un vecino intenta sofocar las llamas del vehículo incendiado

Un vecino intenta sofocar las llamas del vehículo incendiado

Oviedo

Susto esta mañana en el Rallysprint de Llanera. Uno de los vehículos participantes ha sufrido un accidente en plena competición y, tras incendiarse, ha quedado totalmente calcinado, sin que el piloto ni el copiloto resultaran heridos, según las primeras informaciones.

El percance ha tenido lugar entre La Morgal y Lugo, cerca de Carrocerías El Truébano. Los Bomberos de La Morgal han acudido al lugar para sofocar las llamas.

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La prueba de Llanera da el pistoletazo de salida al campeonato de Asturias de la especialidad. Cuenta con casi un centenar de inscritos, entre ellos, como favoritos, Alberto Ordóñez y Manuel Mora.

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