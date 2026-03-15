Llanera, cantera de ases en artes marciales con nuevos triunfos este fin de semana

El club Club Tai‑Jitsu Llanera volvió a demostrar su dominio en el ámbito regional al proclamarse campeón del Campeonato de Asturias de Nihon Tai-Jitsu. Tras imponerse el pasado año en El Entrego, el conjunto llanerense repitió victoria esta vez jugando en casa.

El campeonato se celebró en el Polideportivo José Martínez “Botón”, en Lugo de Llanera, y reunió a cerca de un centenar de practicantes de esta disciplina marcial japonesa, una cifra que supone el récord de participación desde la pandemia. La competición incluyó las modalidades de Expresión Técnica, Katas y Randori, centradas en el apartado más técnico del Nihon Tai-Jitsu.

El evento fue organizado por la Federación Asturiana de Karate y Disciplinas Asociadas con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera y reunió a representantes de los cuatro clubes de referencia de esta disciplina en el Principado, consolidando a Asturias como uno de los territorios con mayor implantación del Nihon Tai-Jitsu en España.

Durante la jornada, los competidores más jóvenes ofrecieron momentos muy celebrados por el público gracias a su marcialidad y precisión técnica, mientras que los participantes de categorías superiores mostraron un elevado nivel en los katas de mayor complejidad y en los combates de randori, que despertaron los aplausos de los asistentes. EL Club llanerense se llevó en total 22 oros, 18 platas y 16 bronces, con un total de 56 preseas en el campeonato regional.

Elevado nivel

La entrega de medallas contó con la presencia de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y del concejal de Deportes, José Antonio González, quienes felicitaron a los participantes por el alto nivel mostrado durante toda la competición.

Noticias relacionadas

El calendario del Nihon Tai-Jitsu asturiano tendrá continuidad en pocas semanas. La próxima cita será nuevamente en el polideportivo llanerense el 11 de abril, cuando se dispute el Campeonato de Asturias en las modalidades de Goshin Shobu y Kumite, completando así el programa competitivo de esta temporada.