La Ruta de la Tapa triunfa en Llanera y llena los locales hosteleros: "Está todo buenísimo"

La Ruta de la Tapa de Llanera se consolida como una cita deliciosa y multitudinaria. Los hosteleros están "encantados" con la buena marcha de unas jornadas que se extienden a lo largo de dos semanas bajo el auspicio del Ayuntamiento, y que año tras año se superan en calidad y ventas.

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En el Urriellu de Lugo llevaban vendidas ayer 914 tapas. "Exagerado", resumía el camarero Ricardo Rodríguez en un local hasta arriba de gente. Entre la clientela, un grupo de amigos de Grado capitaneados por Salomé Busto, que se enteraron de la Ruta y "aquí que vinimos a probar en varios sitios", equipados con los mapas para votar la mejor creación.

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En el Crisol, también de Lugo, las amigas Loreto Suárez y Eva Suárez degustaban la tapa encantadas con la iniciativa: "Debería haber estas actividades todos los meses, anima mucho y está todo buenísimo". En este local se llevaban despachadas más de 700 tapas, con días en que se agotaron.

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De la misma opinión es Gerardo Vázquez, con su hija y su sobrino en el Alcuma de Posada. "Esto atrae a mucha gente", aseguraba degustando su tapa, que, tal y como convenían Ana García y Ángel Arias, "está realmente buena".

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En el Sirocco, Rafanny Pérez destacaba que "muchos han repetido, les ha gustado nuestra creación de ensaladilla rusa sobre crujiente de papel de arroz frito con mahonesa de siracha, y estamos encantados con las ventas a pesar del mal tiempo".

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También en Posada, Rebeca Morales y Melania Roces disfrutaban del ambiente y de una tapa de morcilla de Burgos, manzana y crema de queso, entre otras exquisiteces. "Ha sido de casualidad, vimos el cartel y nos animamos a probar la tapa, la verdad es que merece la pena", indicaban en un establecimiento lleno hasta la bandera.

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Ayer también se disputó un rally en Llanera, lo que hizo que llegara mucho público de fuera. Como los amigos Rubén García, Hugo Piñera y Arturo García, de Gijón. Fueron a Lugo para ver los coches, pero "vimos que había tapas y vinimos a probar". La primera fue la del Bambú, "muy rica", pero estaban dispuestos a seguir la ruta todo el mediodía. "Ha sido una sorpresa muy agradable", afirmaban. Llena de sabor y buen producto, para enganchar a los paladares más exigentes.