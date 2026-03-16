El liderato de récord de la Unión Deportiva Llanera (el mejor de España) acerca a Segunda RFEF a los de Chuchi Collado

Un liderato inmaculado. A falta de ocho jornadas para la conclusión de la Liga nadie discute a la Unión Deportiva Llanera el privilegio de comandar la Tercera RFEF, en el grupo asturiano. Son 67 puntos, tras ganar 21 partidos, y ceder solo cuatro empatas y una derrota. Nadie tose al equipo que entrena Chuchi Collado, que desde el inicio de la competición se ha situado en la zona alta y no ha soltado el primer puesto, que da el privilegio de ascender de forma directa a Segunda RFEF, ya en categoría nacional, para competir con equipos de la zona Norte, de otras regiones. En todo caso, el Covadonga, a cinco puntos, viene apretando fuerte en la segunda plaza, lo que implica que no pueda bajar el ritmo el conjunto llanerense, para conseguir el objetivo del ascenso.

La última jornada de Liga el Llanera ganó en su feudo por 2-0 al Ceares, sumando así tres victorias seguidas en Liga, y sellando también el séptimo triunfo en las últimas ocho jornadas. Otro paso más, y un triunfo que les permite lograr un récord singular, ya que ningún equipo otro equipo en Tercera RFEF, en todo el país, iguala los números de Llanera.

En los 18 grupos que componen la competición, hasta la fecha, nadie ha conseguido una puntuación tan alta, como los 67 puntos del Llanera. Entre los conjuntos que más se les aproximan está en Baleares, con 66 puntos, el Mallorca B; en el País Vasco, el Portugalete, que es líder con 64 puntos, los mismos que el Logroñés B en La Rioja; o en Cantabria, la Gimnástica de Torrelavega, con 63 puntos.

EN IMÁGENES: los mejores momentos de la jornada de Tercera Federación en Asturias / Mario Canteli / Juan Plaza / Miki López

En cuantos al resto de líderes, son los siguientes: el Compostela, con 49 puntos, en el grupo de Galicia; el Manresa, con 52, en el de Cataluña; la UD Castellonense, con 54 puntos, en el de la Comunidad Valenciana; el Atlético Tordesillas, con 60 puntos, en el de Castilla y León; el Atlético de Madrid C, con 52 puntos, en el de Madrid; el Motril, con 53 puntos, en el de Andalucia Oriental; el Ciudad de Lucena, con 52 puntos, en el de Andalucía Occidental; el Atlético Paso, con 53 puntos, en el de Canarias; el Cieza, con 59 puntos, en el de Murcia; el Don Benito, con 54 puntos, en el de Extremadura; el Peña Sport, con 57 puntos, en el de Navarra; el Cuarte, con 60 puntos, en del de Aragón; y el Toledo, con 56 puntos, en el de Castilla La Mancha.

Ocho jornadas para el final de la Liga

La Unión Deportiva Llanera jugará la próxima jornada, este próximo domingo, a partir de las 17.30 horas frente al Mosconia, en el Marqués de la Vega Anzo, en un duelo interesante, ya que se medirán al cuarto clasificado, que está cosechando una gran temporada, y que tiene una ventaja de nueve puntos sobre L’Entregu, que con 39 aspira a meterse también en el play-off por el ascenso a Segunda RFEF.