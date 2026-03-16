Llanera canta en los chigres: la Coral Polifónica estrena gira en establecimientos hosteleros a la caza de nuevos integrantes

En la Coral Polifónica de Llanera se canta pero, sobre todo, se socializa y se pasa bien. Y si es en el chigre, a pie de barra, con lleno de público, mejor todavía. Precisamente es esa fórmula, la de los cancios de chigre, la que se ha revelado como un éxito para la formación llanerense, inmersa la segunda edición de su gira en este formato después del gran poder de convocatoria exhibido en la primera ronda de actuaciones el año pasado.

Llanera canta en los chigres

"Salió muy bien y queríamos repetir, a la gente le gusta y se lo pasa fenomenal", reflexiona José Antonio Carracedo, presidente del colectivo. Porque además de ser una forma de divulgar entre los vecinos del concejo su buen hacer vocal, los cancios se han convertido también en un escaparate de lo mucho que se puede conseguir sumándose a ellos. O lo que es lo mismo: "Es una forma de captar nuevas voces, que el público vea que se puede unir a nosotros y se animen a formar parte del proyecto de la Coral", apunta Carracedo.

De hecho, la gira nació con esa idea, la de divulgar y llegar a gente que pueda cantar con la Polifónica y seguir dándole vida. Se necesitan voces, sobre todo de varón, y el año pasado, después de la primera ronda por los chigres, "conseguimos sumar a cuatro personas; dos de ellas lo tuvieron que dejar por el trabajo, pero estamos satisfechos con el resultado, y esperamos que este año salga igual de bien en ese sentido", dice el presidente.

En el otro, el de pasarlo bien y reunir a multitud de público, el objetivo está ampliamente cumplido. Ayer, domingo, debutaron en el restaurante Urriellu de Lugo de Llanera para arrancarse con "Historia de un amor", con guitarras, acordeón y hasta maracas, pañuelos al cuello y entusiasmo por todo lo alto.

Un buen rato de música con amplio repertorio, aunque no cantan todo. "Guantanamera", "Si tú me dices ven", "El rey", "La media vuelta" y "Bailemos un vals" han venido a engordar este año un repertorio en el que también tienen cabida piezas como "Ramonzón de la panera", "La Capitana", "Mocina dame un besín", "Pescadores", "Fuiste al Carmín de la Pola", "Gijón del alma", "Chalaneru", "El pozu María Luisa", "La Santina" o "La mina y el mar", ya clásicos de las corales.

La siguiente convocatoria de la Polifónica en los chigres es doble: el viernes 27 de marzo, a las 19.00 horas, en la cafetería Ébano, y a las 20.00 en La nueva Alroca, ambos establecimientos en Posada.

Los actos de este festival, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, prosiguen el sábado, 28 de marzo, también con propuesta doble: a las 13.00 horas en el Sirocco e Iris y, a continuación, a las 14.00 horas, en el Plaza, los dos en Posada.

El sábado 11 de abril, a las 13.00 horas, hay una nueva cita en el Gayasperu, en Lugo, y el domingo 12 en el Peña Mea, en San Cucao, a la misma hora. El domingo 19 de abril culmina este festival en La Campana, en Pruvia, a las 13.00 horas.

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