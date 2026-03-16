Llanera se hace poesía: un intenso programa de actividades llevará versos a distintos espacios del concejo
La instalación "Hojas de versos, raíces de sueños" permitirá llevarse obras de autores locales como marcapáginas
El Ayuntamiento de Llanera conmemorará el Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada año el 21 de marzo, con un programa especial de actividades que se desarrollará hasta este viernes 20 bajo el lema “Llanera es poesía”. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Cultura, a través de la Casa Municipal de Cultura y la Red Municipal de Bibliotecas, y propone una semana en la que la creación poética será protagonista en distintos espacios del concejo.
Durante toda la semana, las bibliotecas de Posada y Lugo, así como el propio Ayuntamiento, acogen la instalación “Hojas de versos, raíces de sueños”, una propuesta visual formada por árboles cuyas hojas recogen versos de autoras y autores locales. Estas hojas-poema podrán recortarse y utilizarse como marcapáginas.
Tras la celebración del Día Mundial de la Poesía, los marcapáginas iniciarán además un recorrido por los centros sociales del municipio dentro del programa “Un verso para el Camino”, con el objetivo de llevar la poesía a nuevos espacios de encuentro vecinal.
Exposición
La Red Municipal de Bibliotecas también ofrece durante estos días una exposición bibliográfica dedicada al género poético, con una selección de obras clásicas y contemporáneas pensada para fomentar el descubrimiento y la lectura de poesía entre el público.
Uno de los actos centrales será el concierto “Sonetos y Sonatas”, que tendrá lugar este jueves día 19 de marzo a las 19.30 horas en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera. La actuación, interpretada por el Ensemble L’Arca, forma parte del programa Asturies Cultura en Rede – Literatura, el circuito cultural impulsado por el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera. El espectáculo propone un diálogo entre música y poesía en una propuesta artística de carácter íntimo y evocador. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
El programa se cerrará el próximo viernes, 20 de marzo, con la intervención urbana “Aquí se sienta la poesía”, que se desarrollará en la calle Naranjo de Bulnes, en Lugo de Llanera. En este espacio se instalarán dos bancos que lucirán versos de la poeta local Isabel Moncayo, acercando así la poesía al paisaje cotidiano del municipio.
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