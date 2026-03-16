El Principado autoriza la instalación de una subestación eléctrica en Cayés (Llanera) entre críticas de los ecologistas

El Principado ha dado autorización para una nueva subestación eléctrica de transporte de energía en Cayés (Llanera), tal y como publica el Boletín Oficial del Principado (BOPA), que supone la ocupación de 6.500 metros cuadrados de fincas rústicas en la parroquia.

Cerca de la nueva subestación, Red Eléctrica tiene proyectada otra como parte del anillo central de alta tensión, y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denuncia que no se han atendido sus peticiones en este sentido. La primera de ellas , que la ubicación de estas infraestructuras energéticas sea dentro del poligono de Asipo y no en en el entorno de este, donde hay numerosas viviendas. "Dentro del polígono industrial sería una ubicación menos lesiva, y garantiza la compatibilidad del proyecto con la conservación de la biodiversidad", argumentan.

Blindada

También demandaban que las dos nuevas subestaciones de Cayes fueran del tipo blindada, e ir semienterradas, "para reducir tanto su impacto visual y electromagnético como la contaminación acústica de los transformadores que los vecinos de la zona sufrirían". Además de que "ambas se tramiten conjuntamente, dentro de un plan global, no de forma separada, para valorar el impacto ambiental del conjunto y no por separado".

Del mismo modo, reclamaban que las líneas de interconexión "sean también subterráneas para así disminuir su impacto visual y electromagnético, el peligro de incendio forestal asociado a las mismas, y los daños a las aves por electrocución en este tramo".

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"Es preciso que Red Eléctrica y la Distribuidora no sean cicateras en la planificación de esta obra múltiple, y tome todas las medidas necesarias para reducir los fuertes impactos de estas nuevas instalaciones eléctricas, así como los perjuicios a la población en la zona de Llanera en la que se ubicarán", subraya la Coordinadora.