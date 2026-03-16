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El Principado destina medio millón de euros a renovar la carretera de Lugones a Porceyo (Gijón) a su paso por Llanera

La alcaldesa, Eva María Pérez, destaca que la obra supondrá un "impulso importante" para las infraestructuras del concejo

La travesía de Pruvia, en Llanera

La travesía de Pruvia, en Llanera / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Pruvia (Llanera)

El gobierno de Asturias invertirá 503.347 euros en las obras para la renovación integral de 5,5 kilómetros de la carretera entre Lugones y Gijón (AS-381), en un tramo que atraviesa el concejo de Llanera por la parroquia de Pruvia.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos a la empresa Alvargonzález Contratas S.L. con un plazo de ejecución de siete meses. El proyecto recoge la pavimentación de la vía, la mejora del sistema de drenaje y la renovación y el refuerzo de elementos de seguridad como las barreras y la señalización vertical y horizontal.

La actuación adecuará la carretera en la travesía de Pruvia. La obra afectará a dos tramos de la vía. El primero, comprendido entre los puntos kilométricos 4,6 (rotonda de la ITV) y el 6,9. El segundo, del punto kilométrico 11,4 al 14,7. La parte del vial que media entre ambos es, a efectos de mantenimiento y conservación, responsabilidad de la empresa concesionaria de la explotación de la autovía AS-II, por lo que no se incluye en el proyecto, especifica la Consejería.

Las obras de mejora en la AS-381 se inscriben dentro de la batería de actuaciones que el presupuesto de 2026 contempla en materia de conservación y mantenimiento de la red viaria y que en su montante global supera los 97 millones euros.

El anuncio ha sido muy bien acogido por la alcaldesa llanerense, Eva María Pérez. "Esta intervención significará un impulso importante a las infraestructuras del concejo, al permitir mejorar las comunicaciones y la seguridad vial, además de responder a una demanda que venían trasladando los vecinos desde hace tiempo", sostiene la regidora.

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Eva María Pérez ha subrayado también que este tipo de inversiones son "fundamentales para mejorar la movilidad en una vía que utilizan a diario numerosos vecinos". "Además, contribuyen directamente a reforzar el desarrollo del concejo, facilitando los desplazamientos, mejorando las conexiones y favoreciendo la actividad económica", añade la alcaldesa, que también agradece "el compromiso del Principado con la mejora de las comunicaciones en el área metropolitana", algo que confía "se mantenga con nuevas actuaciones para Llanera, un municipio clave en el centro de la región".  

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