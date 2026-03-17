Llanera bate su récord de recogida de residuos orgánicos: crece en un 61% y alcanza los 484.775 kilos anuales

Llanera bate su propio récord en materia de reciclaje de residuos orgánicos. El Ayuntamiento acaba de recibir los datos correspondientes a 2025, que reflejan un aumento del 61 por ciento en la recogida de materia orgánica en el concejo, pasando de 299.885 kilos en 2024 a los 484.775 kilos registrados el año pasado. Un avance que, como explica el concejal de Medio Ambiente, José Antonio González, "demuestra la apuesta firme del Ayuntamiento por mejorar la gestión de los residuos y el compromiso cada vez mayor de la ciudadanía con el reciclaje".

El incremento resulta especialmente significativo porque se produce tras varios años en los que las cifras se habían mantenido en niveles similares. El balance de 2025 refleja "un crecimiento extraordinario", destaca González, y sitúa el volumen registrado como el segundo más alto desde la implantación del sistema de recogida en el concejo en 2017.

"Los datos de 2025 responden al impulso dado por el Ayuntamiento, a través de distintas iniciativas orientadas a fomentar el reciclaje y mejorar la separación de residuos en origen", señala González. Paralelamente, este esfuerzo institucional se ha visto acompañado por una mayor implicación de la ciudadanía, cada vez más concienciada con la importancia de reciclar y de contribuir a una gestión responsable de los residuos. En este sentido, el edicl subraya que "el objetivo es seguir avanzando en esta línea, reforzando las iniciativas que faciliten el reciclaje y ayuden a un manejo cada vez más sostenible en el concejo".

Medidas

Durante el último año, y a través de una línea de subvención europea Next-Generation para la implantación de nuevas recogidas separadas, transformación y resiliencia, la concejalía de Medio Ambiente ha desarrollado un plan de actuación que contempla diversas medidas. Así, se han llevado a cabo acciones orientadas tanto a la sensibilización ciudadana como a la mejora del sistema de recogida, con el fin de facilitar la correcta separación de los residuos y seguir avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible.

Una de las acciones enmarcadas en el plan ha sido el reparto de seis biotrituradoras eléctricas a los centros educativos del municipio, para facilitar el triturado de la fracción poda y, con ello, el uso del material obtenido en compostadoras o su incorporación a los huertos escolares. Una medida que, como detalla el edil, "permite acercar el reciclaje y la gestión sostenible de los residuos a los más jóvenes, facilitando que los centros educativos puedan reutilizar los restos de poda y comprender de forma práctica el valor del compostaje y de la economía circular".

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A esta acción se sumó la adquisición y distribución de cubos marrones destinados a la separación de materia orgánica en origen, así como diversas campañas de sensibilización y comunicación ciudadana dirigidas a fomentar la correcta separación de residuos orgánicos. Con estas medidas no solo se busca incrementar la recogida separada de biorresiduos y reducir la fracción resto, sino también avanzar hacia los objetivos establecidos por la normativa europea y estatal en materia de economía circular. "El objetivo es seguir avanzando en la implicación de la ciudadanía y consolidar un modelo de gestión que permita mejorar los resultados de recogida y contribuir a la protección del entorno", concluye José Antonio González.