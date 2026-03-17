El PP de Llanera exige la paralización de la subestación eléctrica de Cayés

El Partido Popular (PP) de Llanera ha exigido la "paralización inmediata" del proyecto de subestación eléctrica en Cayés recién aprobada por el gobierno del Principado, y acusa al equipo de gobierno socialista local de "abandonar a los vecinos y de actuar con absoluta irresponsabilidad política". "Esto no va de informes, va de personas. Va de vecinos a los que están condenando de por vida mientras el gobierno se esconde en los despachos", denuncia el portavoz del grupo, Silverio Argüelles.

Suelo ganadero

El PP insiste en que "nadie discute la legalidad del proyecto, pero sí su justicia y su sentido. Y lo que están haciendo en Cayés es profundamente injusto", añade Argüelles, toda vez que la infraestructura se pretende ubicar en suelo de uso ganadero y "a pesar de que las subestaciones eléctricas no se consideran infraestructuras estratégicas de interés público, las están tratando como si lo fueran". En Cayés, sostiene, "la están proyectando a escasos metros de viviendas y de un parque infantil", denuncia el portavoz del PP quien califica la decisión de "ataque directo al bienestar, a la calidad de vida y al futuro de toda una parroquia".

Argüelles acusa al equipo de gobierno municipal de "destrozar Cayés a sabiendas de lo que su decisión supone, optando desde el primer momento por la pasividad y la resignación, sin plantar cara, sin defender a los vecinos y sin exigir alternativas".

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Por todo ello el PP anuncia que va a utilizar "todas las herramientas políticas, institucionales y legales necesarias para frenar este proyecto", para lo que ya exigen "la paralización inmediata de la subestación en Cayés, la búsqueda de alternativas reales y un cambio radical en la forma de tomar decisiones que afectan a los vecinos".