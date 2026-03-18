El Ayuntamiento de Llanera finaliza los trabajos de creación de pastizales en los montes de Ables

El Ayuntamiento de Llanera ha finalizado las actuaciones del "Proyecto para la creación de pastizales en los montes de Ables", una iniciativa destinada a optimizar los recursos agroforestales y mejorar la respuesta a las necesidades de ganaderos y agricultores del concejo. La inversión total ha ascendido a 43.434 euros.

El concejal de Medio Rural y Ganadería, David del Pozo, ha explicado que el objetivo principal es "convertir montes comunales improductivos en praderías de las que se puedan beneficiar ganaderos y agricultores", dentro de una estrategia orientada a reforzar el sector primario local.

El proyecto se basa en la implantación de sistemas agroforestales que combinan prácticas forestales con agricultura y pastoreo en una misma superficie. Este modelo productivo integra árboles, ganado y pastos, lo que permite mejorar la productividad de las tierras y avanzar hacia una mayor sostenibilidad ecológica. En este sentido, Del Pozo ha subrayado que "no solo buscamos mejorar la rentabilidad del territorio, sino también fomentar un modelo de gestión más equilibrado entre actividad agraria y conservación ambiental".

Maleza

Las actuaciones se han llevado a cabo en varias zonas de bosque situadas en la parroquia de Ables, en las proximidades de los núcleos de Arroyo, Andorcio y Portiella, sobre una superficie total de 5,07 hectáreas. Antes de la intervención, la zona estaba ocupada por pasto arbustivo formado por helecho, tojo y zarza, con una altura media en torno a medio metro, si bien en algunas áreas la vegetación presentaba mayor densidad y desarrollo.

Los trabajos se desarrollaron en tres fases. En primer lugar, se procedió a la eliminación de zanjas y muros existentes mediante el uso de una excavadora. A continuación, se llevó a cabo la trituración del matorral y el fresado del terreno con tractor. Finalmente, se realizó el aporte de caliza, el abonado, la siembra de especies y un pase final de rodillo para acondicionar la superficie.

Esta actuación se enmarca en el "Plan de ordenación de comunales" iniciado en 2021 por el Ayuntamiento de Llanera, cuyo objetivo es mejorar la productividad de las tierras y hacerlas más sostenibles. Las primeras intervenciones se desarrollaron en 12,6 hectáreas en el Monte de Ferroñes y en 7,29 hectáreas en la Sierra de Areñes. Posteriormente, se actuó en Pruvia, en las zonas de Ricao y Miadoria, sobre una superficie de 8,44 hectáreas, así como en Cabornio y Pisones, también en Pruvia, donde se intervinieron 9,08 hectáreas.

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En todos los proyectos, el criterio de actuación responde a los principios de la gestión forestal sostenible, orientados a garantizar la protección a largo plazo de los ecosistemas forestales, mejorar su estabilidad y regeneración y mantener su capacidad para proporcionar bienes y servicios, además de cumplir funciones ecológicas, económicas y sociales. Tal y como destaca el edil, se trata de "una apuesta inequívoca por el futuro de la zona rural y, sobre todo, del sector agrícola y ganadero".