La catedrática Rosa Cid abrirá la Semana Cultural del IES de Llanera, "un viaje por las cartografías del tiempo"

El Instituto de Educación Secundaria (IES) de Llanera celebrará del 23 al 27 de este mes de marzo sus Jornadas Culturales bajo el título “Cartografías del tiempo: un viaje interdisciplinar por los mapas del pasado, los relatos del presente y las visiones del futuro”. La iniciativa reunirá a alumnado, profesorado y especialistas del ámbito académico, cultural y científico en torno a un ramillete de actividades educativas, artísticas y de reflexión histórica.

Las jornadas se inaugurarán el lunes 23 a las 10.05 horas, con la presencia de Montserrat Alonso Sánchez, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Llanera, y de Rosa Cid, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, quien impartirá la conferencia titulada "Feminidades y mujeres en las sociedades del Mediterráneo antiguo. De la diosa a la esclava". El acto será presentado por la directora del centro, Sonia García Galán, y contará con la participación activa del alumnado.

La jornada continuará a las 12.25 horas, con un homenaje al escritor asturiano Xuan Bello, fallecido el pasado verano, que incluirá un recital poético y la inauguración del "Rinconín de Xuan". Posteriormente, a las 13.20 horas, el patio del centro acogerá la performance "Palabras para un nuevo comienzo", a cargo del alumnado de Teatro y Expresión Corporal.

Mujeres con historia

El martes 24 estará dedicado a encuentros educativos y literarios, con actividades como la cita con el catedrático Pedro Gorria Korres, la propuesta escénica "Escenas de la construcción democrática en España", el conversatorio "Historia compartida de mujeres con historia" y el acto literario "Mi vida es un poema", en homenaje a Javier García Rodríguez.

El miércoles por la mañana se celebrará un encuentro con antiguos alumnos del centro, presentado por Hugo Berredo.Participarán Mar Suárez, Julia Pérez, Pelayo Díaz, Aitor Valledor, Paula Fernández, Pablo L. Feito, Claudia del Valle, Mara Díaz y Cayetana de la Colina. Más tarde, tendrá lugar la charla "Mujeres en la cumbre. Historia de la escalada femenina", protagonizada por Irene Ribelles.

Teatro y guerra

El jueves habrá una partida simultánea de ajedrez con el gran maestro internacional Silvino García, la representación teatral "¡Es la guerra!!", de José Luis Alonso de Santos, y la conferencia “Escenarios de la guerra y la posguerra en Asturias”, impartida por Amaya Caunedo.

Las jornadas concluirán el viernes 27 con el "Informativo 1937", presentado por Henrique Facuriella, un coloquio literario con el poeta Mario Obrero, quien dará nombre al aula poética que se inaugurará como colofón a toda la actividad.

Durante toda la semana podrán visitarse diversas exposiciones, entre ellas “Mapas de lectura, ensayos geográficos y cartografías literarias” en la biblioteca y una línea temporal de hitos científicos elaborada por alumnado y profesorado.

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Además, el día 27 tendrá lugar en el centro la inauguración de los Días Europeos de la Artesanía, con la presencia de Borja Sánchez García, consejero de Ciencia; Eva María Pérez Fernández, alcaldesa de Llanera; Javier Ruiz-Cuevas, presidente del Mercado Artesano y Ecológico, y Sonia García Galán, directora del IES. Durante la jornada se desarrollará un amplio programa de talleres artesanales, entre ellos tornería de madera, cerámica, joyería, fieltro, elaboración de papel, remiendos creativos y creación de cuadros abstractos textiles, así como una exposición fotográfica y una muestra de Cáritas y artesanos de la comunidad nativa de Puerto Nuevo (Amazonía peruana).