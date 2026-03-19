"Bocado Wellington", con hojaldre, solomillo, bacon y foie, elaboración del restaurante Crisol que ha ganado el concurso de la Ruta de la Tapa de Llanera
La participación en el certamen gastronómico fue la más alta de la historia, con un total de 26 establecimientos
Los bocados más ricos tienen galardón. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y la concejala de Turismo, Montse Alonso, entregaron este jueves los premios de las Jornadas Gastronómicas La Ruta de la Tapa de Llanera, que se celebraron en el concejo entre el 6 y el 15 de marzo y que este año han batido récord de participación.
Los galardones, decididos por votación popular, fueron para el restaurante Crisol, en Lugo de Llanera, ganador cor su tapa "Bocado Wellington", elaborada con hojaldre, solomillo, bacon y foie. El segundo puesto lo obtuvo el Mayfer, también en Lugo de Llanera, con "Mi capricho de berenjena", una propuesta que combina berenjena, carne picada, queso, puré de patata y bechamel. El tercer premio fue para el Café Plaza, en Posada de Llanera, por su "Milhojas de manzana y pecado negro", una tapa que mezcla morcilla de Burgos, manzana, crema de queso, crema de cacahuete, miel y semillas de amapola.
La edición de este año ha contado con la participación de 26 establecimientos de Posada, Lugo, San Cucao y Pruvia, lo que supone la cifra más alta registrada hasta el momento en estas jornadas gastronómicas en el concejo.
Durante la entrega de premios, la alcaldesa agradeció la implicación de los hosteleros y destacó "la originalidad y variedad de las tapas presentadas", así como la excelente acogida por parte del público, "con gran participación y un ambiente estupendo durante todos los días, lo que demuestra que las jornadas han sido un éxito".
Cachopines
El Ayuntamiento y los establecimientos participantes ya trabajan en la próxima cita gastronómica del municipio, que llegará en mayo con una nueva edición de los tradicionales Cachopines de San Isidro.
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