"Bocado Wellington", con hojaldre, solomillo, bacon y foie, elaboración del restaurante Crisol que ha ganado el concurso de la Ruta de la Tapa de Llanera

Los bocados más ricos tienen galardón. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y la concejala de Turismo, Montse Alonso, entregaron este jueves los premios de las Jornadas Gastronómicas La Ruta de la Tapa de Llanera, que se celebraron en el concejo entre el 6 y el 15 de marzo y que este año han batido récord de participación.

Eva María Pérez, Fernando Álvarez, Nancy Aguilar y Montse Alonso, en el Mayfer / A. Ll.

Los galardones, decididos por votación popular, fueron para el restaurante Crisol, en Lugo de Llanera, ganador cor su tapa "Bocado Wellington", elaborada con hojaldre, solomillo, bacon y foie. El segundo puesto lo obtuvo el Mayfer, también en Lugo de Llanera, con "Mi capricho de berenjena", una propuesta que combina berenjena, carne picada, queso, puré de patata y bechamel. El tercer premio fue para el Café Plaza, en Posada de Llanera, por su "Milhojas de manzana y pecado negro", una tapa que mezcla morcilla de Burgos, manzana, crema de queso, crema de cacahuete, miel y semillas de amapola.

Montse Alonso, José Roldán, Geli Álvarez y Eva María Pérez, en el Plaza / A. Ll.

La edición de este año ha contado con la participación de 26 establecimientos de Posada, Lugo, San Cucao y Pruvia, lo que supone la cifra más alta registrada hasta el momento en estas jornadas gastronómicas en el concejo.

Durante la entrega de premios, la alcaldesa agradeció la implicación de los hosteleros y destacó "la originalidad y variedad de las tapas presentadas", así como la excelente acogida por parte del público, "con gran participación y un ambiente estupendo durante todos los días, lo que demuestra que las jornadas han sido un éxito".

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