Llanera publica las bases para la concesión de las barras de la Feria de San Isidro y del Mercado Tradicional

El Ayuntamiento de Llanera ha publicado las bases para la concesión de las barras del Mercado Tradicional y la Feria de San Isidro que se celebrarán en mayo en el concejo. Es la primera vez que en este proceso se establecen criterios para que las asociaciones del municipio tengan prioridad en la adjudicación, explicó el concejal de Festejos José Antonio González.

"Queremos priorizar a las asociaciones para que los beneficios de la fiesta reviertan directamente en el propio concejo. La idea es que la actividad que se genera esos días tenga un impacto positivo en los colectivos que trabajan durante todo el año en ámbitos como la cultura, las fiestas o el deporte, contribuyendo así a dar continuidad a sus actividades”, subrayó el edil.

La Feria de Ganado de San Isidro se desarrollará los días 9 y 10 de mayo en el recinto ferial de Llanera. El siguiente fin de semana, 15, 16 y 17 de mayo será el turno del Mercado Tradicional de San Isidro, que este año se celebrará en el parque Cuno Corquera de Posada.

Las bases para el aprovechamiento especial de los espacios con destino bar-cafetería en ambos eventos ya están disponibles en la sede electrónica de la web municipal de Llanera.

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El plazo para la presentación de solicitudes para la barra de la Feria de Ganado concluye el 1 de abril, mientras que para la del Mercado Tradicional permanecerá abierto hasta el 6 de abril inclusive.