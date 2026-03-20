Los "Dibujos familiares", de Lola Abad, y los "Óleos y texturas", de Noelia Uría, exposiciones en Posada y Lugo de Llanera hasta el 27 de marzo
Ambas muestras pueden visitarse de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas
"Dibujos familiares", de Lola Abad, es la exposición que puede visitarse en la Casa de Cultura de Posada hasta el próximo 27 de marzo. La muestra, que recogen escenas cotidianas, gestos de cariño entre allegados o que reproducen posados típicos de fotografías antiguas, se encuentra en la sala de exposiciones del equipamiento público y puede visitarse en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.
Esta propuesta, que forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento, se suma a otra muestra disponible también en esta segunda quincena del mes, en este caso, en la Casa de Cultura de Lugo. Se trata de "Óleos y texturas", de Noelia Uría. Está instalada en la sala de lectura de la biblioteca, puede verse hasta el 27 de marzo y las visitas se pueden hacer de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 horas yy de 16.00 a 20.00 horas.
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