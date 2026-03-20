La poesía toma asiento en Llanera: así son los bancos de madera con versos de Isabel Moncayo que acaban de presentarse en Lugo

Versos de la poetisa llanerense Isabel Moncayo Moreno para celebrar el Día Internacional de la Poesía. Varios fragmentos de la obra de esta autora se han plasmado en dos bancos de madera situados en la plaza de San Isidro, en Lugo, como fruto de una intervención artística que ha llevado por título “Aquí se sienta poesía”. Durante la presentación de la iniciativa, colofón al programa municipal por esta conmemoración, Moncayo ha estado acompañada por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y por la concejala de Cultura, Montse Alonso.

"Raíces de sueños"

Este acto puso fin a una semana repleta de actividades con motivo del Día Internacional de la Poesía. Durante estos días atrás, las bibliotecas de Posada y Lugo, así como la Casa Consistorial, acogieron actividades como la denominada “Hojas de versos, raíces de sueños”, una original propuesta que se basó en la creación de pequeños árboles de artesanía cuyas hojas recogen versos de autoras y autores locales.

Estas hojas se han recortado para ser usadas como marcapáginas y ahora iniciarán un recorrido por los centros sociales de las distintas parroquias del municipio dentro del programa “Un poema para el camino”. Esta iniciativa tiene por objetivo llevar la poesía a las zonas más rurales de Llanera.

Otro de los actos centrales del programa del Ayuntamiento de Llanera fue el concierto “Sonetos y Sonatas”, a cargo de Ensemble L’Arca, un espectáculo que mezcla música y poesía en una propuesta artística de carácter íntimo y evocador.

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El Ayuntamiento de Llanera ya realizó intervenciones artísticas en ediciones anteriores de la conmemoración del Día Internacional de la Poesía. Así, por ejemplo, el año pasado, las escaleras anexas a la Escuela Municipal de Música fueron el escenario escogido para realizar una intervención con versos de “Marinero en tierra”, de Rafael Alberti.