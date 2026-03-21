Clamor entre los vecinos de Fonciello y Silvota (Llanera) por el cierre del Camino Real que les comunica con Lugones: “Es un atropello”

Con cánticos de “No al cierre” y “Camino libre” y pancartas en las que reclaman “Caminos libres, pueblos vivos” o “El Camino Real es de todos”. Así se manifestaron este sábado en torno a medio centenar de vecinos que reclaman que se mantenga abierto el Camino Real que une Fonciello (Llanera) con Lugones (Siero). Los afectados, residentes en esta localidad llanerense y también en la del pueblo de Silvota, denuncian que el Ayuntamiento sierense instala de forma periódica bolardos, bloques de hormigón o piedras, para impedir el tránsito de los vehículos. Pero consideran, apoyándose en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que un paso de estas características no puede estar cerrado.

“Se trata de un Camino Real, y según el RIDEA, no se puede cerrar, tiene que estar abierto”, señaló Ana José de Celis, presidenta de la Asociación de vecinos de Fonciello y Silvota. Los bolardos y otros sistemas de cierre se colocan en un tramo que va desde el paso bajo la autovía AS-III (Avilés-Riaño) en territorio de Llanera hasta la localidad sierense de Lugones, donde interviene el Ayuntamiento de Siero provocando la queja que este sábado ha dado lugar a la protesta.

Según los vecinos de Llanera, los argumentos que les trasladaron desde Siero para justificar el cierre fueron relativos a cuestiones de seguridad, “porque los ladrones escapaban por ahí”. También relacionadas con “los vertidos de basuras”. “Si el problema son los robos, pues entonces habría que cerrar todos los caminos de España. Esta vía la utilizan los vecinos para ir a Lugones al colegio, a coger al tren o acceder a las huertas, es muy necesario”, insistió la representante vecinal.

Concentración en Llanera de vecinos de Fonciello y Silvota por el cierre del Camino Real / P. A.

En la manifestación recordaron que, por registro, trasladaron una petición al alcalde de Siero, Ángel García, para que cesen “en su empeño” de cerrar el Camino Real. “Pero llevamos más de un año sin respuesta”, resaltó De Celis.

Justo este sábado, en un tramo coincidente con el río, se podía pasar, ya que las piedras que habían situado las habían tirado al cauce. Es habitual con esos obstáculos para el tránsito, que “alguien los retira”, pero vuelven a ponerse por parte del Ayuntamiento de Siero. Instalan, por ejemplo, una barrera de hormigón para impedir salir en coche desde Lugones al Camino Real, y que el camino solo pueda hacerse a pie.

En la marcha, junto al medio centenar de vecinos, también estuvieron los concejales del PP de Llanera, Silverio Argüelles, Nuria Nuño y Susana López, así como el edil de Izquierda Unida, Gonzalo Bengoa.

Acudir al Defensor del pueblo

"Sorprende que esto pase, cuando en 2015, el PSOE de Siero, con Ángel García, y el de Llanera, con Gerardo Sanz, cuando no eran aún alcaldes todavía, se manifestaron aquí pidieron que se abriese en camino. Los caminos no se pueden cerrar por una decisión política, es una incompetencia, no tiene ningún sentido”, denunció Argüelles.

“Las herramientas para evitar que la gente no se comporte de una forma correcta son otras, no pasan por cerrar caminos, sino por poner vigilancia y perseguir a quien tira escombros donde no corresponde”, añadió el edil popular, antes de destacar:

“Animo a los vecinos a acudir al Defensor del pueblo, es un atropello. No se puede cerrar un camino por decir que la gente no lo utiliza de forma correcta, es como decir que cerramos una autovía porque la gente va a más de 120 kilómetros por hora”, añadió.

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Contacto del gobierno municipal con el regidor de Siero

Por su parte, el gobierno municipal de Llanera destacó este sábado que respalda las reclamaciones de los vecinos y que, de hecho, la alcaldesa, Eva María Pérez, ya había contactado con el de Siero, Ángel García, para solicitar la apertura de ese camino. Los responsables del ejecutivo llanerense incidieron en que, pese a no haber podido estar hoy en la manifestación, apoyan la reivindicación vecinal y mantienen las gestiones con Siero para abrir el camino o encontrar una solución al respecto.