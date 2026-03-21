"Somos una gran familia que crece y se fortalece con cada generación": el emocionante discurso de la cena del 50.º aniversario del colegio Lugo de Llanera

"Estimadas autoridades, Sra. Alcaldesa y miembros de la Corporación municipal de Llanera, antiguas directoras y directores, algún inspector a día de hoy, docentes, familias y antiguos alumnos y alumnas.

Es un honor estar aquí hoy ante todos vosotros celebrando las bodas de oro de nuestro colegio, el CP de Lugo de Llanera. Un colegio que trasciende los muros y ladrillos para convertirse en comunidad educativa, un organismo vivo que respira a través de sus personas. Nuestras paredes guardan historias maravillosas, pero lo que realmente las sustenta, es el eco de las lecciones y risas que se ha mantenido a lo largo de estas cinco décadas.

Hoy, ese eco tiene un matiz especial, pues vemos con emoción, que entre nosotros se encuentran alumnos y alumnas que recordaréis con nostalgia los libros, los nervios antes de un examen y a aquellos profesores y profesoras que más que lecciones os dieron herramientas para la vida. Y resulta aún más conmovedor, ver a compañeros y compañeras, que habéis vuelto al colegio acompañados de vuestros hijos e hijas para enseñar en las mismas aulas donde aprendisteis. Ese círculo que se cierra es la prueba más firme de que somos una gran familia que crece y se fortalece generación tras generación.

En este viaje de medio siglo, el alma del centro ha sido su profesorado. Los docentes de antes, aquellos maestros y maestras que, con tiza y una vocación inquebrantable, inaugurasteis estas aulas.

Y los docentes, enfermeros, psicólogos, terapeutas, animadores, decoradores, instructores, estilistas, mediadores de ahora, que recogéis ese legado para formar a los ciudadanos y ciudadanas del futuro con nuevas herramientas pero con la misma pasión de siempre. Unos abristeis la senda y otros la ensancháis; pero todos compartís el mismo compromiso: creer en el potencial de cada niño y niña de nuestro municipio.

Y qué decir de ese “motor invisible” que hace que el engranaje sea perfecto día tras día. Me refiero, por supuesto:

• Al personal de cocina: que, durante estos años, no solo ha alimentado a nuestro alumnado, sino el ánimo de nuestra comunidad con ese aroma a hogar que cada día inunda los pasillos.

• Al equipo de limpieza: que con vuestro esfuerzo incansable hacéis que cada mañana el centro luzca impecable, seguro y acogedor.

• Al personal de administración: que, con rostro amable, recibís a las familias y desenredáis con paciencia infinita la excesiva burocracia diaria.

• Al personal de mantenimiento, esas manos incansables que lo arregláis todo, todo y todo y que, con vuestra disposición constante, habéis hecho que, tras 50 años, este edificio siga en pie.

Y, por supuesto, nada de esto tendría sentido sin nuestra Asociación de Familias. Gracias por ser nuestro motor auxiliar, por organizar, proponer y por ser ese puente necesario entre el aula y las familias. Vuestra implicación es el mejor ejemplo de que la educación es una tarea compartida. Gracias por creer en este proyecto y remar siempre en beneficio de la comunidad.

No quisiera concluir mi intervención sin mencionar al Ayuntamiento de Llanera, al que agradecemos especialmente su implicación enriqueciendo nuestra oferta educativa y facilitándonos esos servicios de conciliación tan vitales para nuestras familias. Esa apuesta por ayudar en el día a día es lo que hace comunidad.

Y no hay mejor forma de honrar estos 50 años que dando voz a quienes habéis escrito páginas muy importantes de nuestra historia. Tengo el gran honor de invitar a este atril a dos mujeres que son pilares de nuestra memoria viva:

En primer lugar, a Juventina López Fernández (Cuqui): Una de las profesoras que inauguraron este centro hace medio siglo. Ella conoció estas paredes cuando aún olían a pintura fresca y estrenó las primeras pizarras. Su presencia hoy aquí es el puente que nos une con nuestros orígenes.

A continuación, recibiremos a Rosario González Carreño (Charo): Quien llevó el timón de esta casa cuando cumplimos nuestros primeros 25 años. Ella sabe mejor que nadie lo que significa custodiar este legado y mantener viva la llama de nuestra identidad. Escuchar las vivencias de ambas es, en realidad, escucharnos a nosotros mismos.

Y, finalmente, para clausurar este acto institucional de nuestras bodas de oro, contaremos con las palabras de nuestra Alcaldesa, cuya presencia hoy aquí reafirma el compromiso de nuestro municipio con la educación.

Qué sigamos escribiendo juntos la historia del CP Lugo de Llanera.

¡Muchísimas gracias a todos y feliz 50 aniversario!"