Jóvenes de 12 a 20 años tienen plan en Semana Santa en Llanera: talleres creativos, iniciativas de anime y cultura k-pop para las vacaciones
Todas las actividades del programa municipal son gratuitas pero se requiere inscripción
Llanera contará con un amplio programa de actividades para jóvenes de 12 a 20 años durante la Semana Santa. Las propuestas, con el objetivo de ofrecer "alternativas de ocio educativo, creativo y participativo" durante este periodo vacacional, han sido diseñadas por la concejalía de Juventud del Ayunamiento y la oferta incluye, entre otros, talleres creativos, iniciativas de anime y relacionadas con la cultura k-pop. Todas las actividades son gratuitas, aunque las plazas son limitadas y es necesario inscribirse.
Entre las actividades previstas destaca el "Laboratorio Creativo", que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de abril en el Espacio Joven de Soto de Llanera. Según indican los organizadores, la iniciativa se desarrollará en "un espacio dinámico en el que los participantes podrán experimentar con diferentes técnicas y disciplinas artísticas a partir de su imaginación y habilidades manuales".
En el programa está además incluido "Hallyu Spring: K-pop, anime y más", una actividad que tendrá lugar del 2 al 5 de abril en el Espacio Joven de la Casa Participa de Posada. Entre las propuestas que oferta hay juegos, charlas, música "y muchas sorpresas más", señalan desde la concejalía de Juventud.
La última actividad es un "Taller de dibujo anime", previsto para los días 31 de marzo y 1 de abril, del que se podrá disfrutar en el centro social de Lugo y en el que los jóvenes "podrán aprender técnicas básicas y avanzadas" de este estilo de animación.
Los interesados en participar en las actividades pueden inscribirse a través del teléfono 673909688 o mediante el correo electrónico oij@llanera.es, detallan desde el Ayuntamiento de Llanera.
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