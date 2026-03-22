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La conciliación sale al sol en Llanera, con 60 niños disfrutando al aire libre del programa municipal de ocio: "Es la primera vez que hacemos una yincana y está muy bien"

Los pequeños, que participaron en un taller de supervivencia en Soto, se dividieron por grupos de edad para disfrutar de las estaciones de juego

VÍDEO: Llanera acoge la gymkana del programa de ocio infantil MiniKedadas

VÍDEO: Llanera acoge la gymkana del programa de ocio infantil MiniKedadas

Sara Arias

Sara Arias

Soto de Llanera

Una tarde espléndida para disfrutar del juego al aire libre. Así fue el taller de supervivencia del programa de ocio infantil "MINI K DMS N LLANERA”, en el centro social de la Urbanización Soto de Llanera, que reunió a sesenta pequeños del concejo, quienes disfrutaron de varias estaciones con entretenimientos y, sobre todo, mucha diversión. Esta fue la primera jornada de actividad en el exterior tras las sesiones del invierno.

"Buscamos que los niños lo pasen bien y hagan actividades distintas y así damos un poco más de horario de conciliación a las familias, que disponen de dos horas libres al mes, ya que hacemos una actividad mensual. Este año queremos ver cómo funciona para ver la acogida que tiene, con la idea de ampliar el programa y hacer alguna otra cosa", avanzó la concejala de Infancia, Susana García, quien visitó el encuentro junto a la alcaldesa, Eva María Pérez.

Así fue el taller de superviviencia del programa de ocio infantil de Llanera

Así fue el taller de superviviencia del programa de ocio infantil de Llanera

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Así fue el taller de superviviencia del programa de ocio infantil de Llanera / Sara Arias

Los pequeños se dividieron por grupos de edad para ir pasando por todas las estaciones de juego que les pusieron en el entorno verde del equipamiento municipal. Así fueron atravesando por la zona de pistolas de gel soft, de "skyline", circuitos de ruedas y vallas o el juego "El suelo es lava", entre otros. "Es la primera vez que hacemos una yincana y creemos que está muy bien", apuntó Susana García, quien se refirió a otras temáticas de algunas de las últimas sesiones del programa de ocio, como la que consistió en un curso de cocina.

"Todos los meses tenemos una actividad y vamos turnando el emplazamiento, también solemos usar las instalaciones de los colegios de Posada y Lugo", añadió la edil, quien estuvo muy atenta a todos los niños durante el desarrollo de las actividades, que disfrutaron por todo lo alto bajo el sol.

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"A partir de ahora se harán más fuera, tendremos una miniolimpiada, una sesión de "ecodetectives", un día dedicado al deporte, otro al agua y otro a la sostenibilidad. También habrá un scaperoom, un grand prix con circuito de coches, un taller de cine y tecnología e iremos un día a Oviedo", precisó García.

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Lo cierto es que en lo que va de programa la demanda ha sido muy alta, siempre con lista de espera. "Hay una necesidad porque hay muchas familias y queremos que vengan más", celebra García. En el verano, en julio y agosto, no habrá actividades, que se retomarán en septiembre.

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