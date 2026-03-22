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Llanera se convierte en punto de encuentro de las artes marciales en torno al Yoseikan Sogo Budo: “Existe un gran interés”

El maestro holandés Edgar Kruyning ofrece un seminario con participantes asturianos y de otros puntos de España

Foto de familia de los participantes en el seminario organizado por el Club Tai-jitsu Llanera.

Foto de familia de los participantes en el seminario organizado por el Club Tai-jitsu Llanera. / Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Lugo de Llanera

El Club Tai-jitsu Llanera ha organizado con éxito por segundo año consecutivo un seminario internacional del arte marcial Yoseikan Sogo Budo, en el que tomaron parte deportistas de varios puntos de España e incluso del extranjero. En concreto, holandeses, llegados de la mano del maestro Edgar Kruyning, que fue el encargado de impartir la actividad.

El evento estaba abierto a todos los practicantes federados. Y permitió que cada asistente, “independientemente de su base técnica, ya fuese incluso con judo, aikido, kárate o tai-jitsu, pudiese encontrar herramientas clave para evolucionar y mejorar en su propia especialidad”, destacaron los organizadores.

Un momento del seminaro de artes marciales celebrado en Llanera.

Un momento del seminaro de artes marciales celebrado en Llanera. / Lne

“Ver a practicantes de toda la geografía española e internacional reunidos en Llanera demuestra el gran interés por el Yoseikan Sogo Budo", subrayaron.

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De cara al próximo año, desde el Club Tai-jitsu Llanera ya trabajan en hacer crecer el seminario, con la intención de aumentar la presencia de alumnos internacionales. Como gran novedad han confirmado que están negociando la presencia de un gran maestro japonés. “Supondría un hito histórico y un salto de nivel sin precedentes para el seminario en Asturias”, enfatizan.

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