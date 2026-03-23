La Asociación de Vecinos de Cayés rechaza la subestación eléctrica autorizada por el Principado: "Es indecente"

La Asociación de Vecinos de Cayés, en Llanera, rechaza la nueva subestación eléctrica de transporte de energía que el Principado de Asturias ha autorizado a través del Boletín Oficial del Principado (BOPA), donde se prevé la ocupación de 6.500 metros cuadrados de fincas rústicas en la parroquia.

"La Asociación muestra su disconformidad y oposición a la subestación eléctrica, solo se acuerdan de Cayés para proyectos que degradan el entorno y ponen en riesgo la salud pública", señala la entidad en un comunicado. El colectivo destaca que esta infraestructura supone una agresión al medioambiente que, a su entender, "colisiona frontalmente con el derecho de los vecinos a vivir en un entorno tranquilo y seguro, entendiendo que los criterios de desarrollo sostenible están enmarcados en la protección del entorno y las personas".

El pasado 16 de marzo, la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias publicó en el BOPA una resolución por la que se formula el informe ambiental estratégico del estudio de implantación de la subestación de Asipo. Los vecinos señalan que "múltiples estudios recogen los efectos negativos que tienen para la salud" los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión. Y añaden a mayores que "es indecente" que se ubique cerca de un parque infantil y un grupo de viviendas.

"Tampoco podemos obviar el impacto visual, la subestación no es una obra de arte, supondrá la fragmentación y degradación del paisaje rural, del ecosistema, además podría generar riesgos de explosiones y contaminación acústica", sostiene la Asociación de Vecinos de Cayés, que apela al "principio de precaución en material medioambiental", previsto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

"Pedimos que se paralice la subestación eléctrica, se tenga en cuenta a la población de Cayés y no se imponga una subestación en contra de la voluntad de los vecinos, sino que se llegue a una solución de consenso distinta de la propuesta para salvaguardar los valores ambientales y el derecho de los vecinos a vivir en un entorno saludable", remarca el colectivo.

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Además, la entidad lanza una crítica al equipo de gobierno de Llanera, al que han solicitado la paralización del proyecto: "No se han pronunciado, parece ser que ni les ocupa ni les preocupa". La directiva de la asociación vecinal emplaza al gobierno local a dar un pronunciamiento "claro y rotundo" en contra de la subestación. "La política está para servir al pueblo y para eso se ha de estar a la altura de los desafíos que plantea la gestión pública, lamentamos la desidia actual del equipo de gobierno que con su inacción e ineficacia han contribuido a esta tropelía", concluyen.