Una de cal y otra de arena para Mosconia y Llanera tras empatar en su duelo en Grado: las cuentas de los dos equipos en la recta final de la pelea por ascender

Fue posiblemente el partido estrella de la jornada en Tercera Federación, en el grupo asturiano. El cuarto clasificado, el Club Deportivo Mosconia, recibía en el Marqués de la Vega de Anzo a la Unión Deportiva Llanera, líder inmaculado, con unos números envidiables que no supera ningún otro equipo en España. Una oportunidad, para ambos, para poner tierra de por medio, en el caso del Llanera para encarrillar aún más ese primer puesto que da derecho a ascender directo, y en el caso del Mosconia para asentarse aún más en el play-off. Finalmente el choque acabó en tablas (1-1), con un empate a un gol, y aunque no es malo para ninguno, sí que deja sensaciones más positivas para uno de los dos conjuntos.

Ante 400 espectadores, en el Marqués de la Vega de Anzo, el Mosconia se adelantó en el minuto 60 con un gol de Sidi, y el Llanera empató seis minutos después por medio de Estebánez.

¿Y cómo les deja en la clasificación a ambos, cuando ya restan siete jornadas para el final de Liga? Pues al Llanera más líder, con 68 puntos, y aumentado su renta de seis de ventaja sobre el Covadonga, segundo clasificado, tras perder los ovetenses por 2-1 en su visita al Caudal de Mieres, que empezó la jornada quinto, en otro de los choques destacados. Es decir, el Llanera se aprovechó del pinchazo de su perseguidor, y encara los últimos 21 puntos en juego, con una distancia de seis sobre su inmediato perseguidor, con el que tiene el “goal average” perdido.

Para el Mosconia, por su parte, el empate no le supo tan bien como a la Unión Deportiva Llanera. Porque se adelantó en el marcador y no supo mantener la ventaja. Y además por el motivo de que, aunque un empate ante el líder podría considerarse bueno, esa victoria del Caudal le hace perder un puesto en la tabla, y bajar a la quinta plaza.

El conjunto de Grado partía con nueve puntos de margen sobre L’Entregu, que es sexto y el equipo que pelea por disputar el play-off por el ascenso, y ahora esa distancia se ha reducido a siete, con 21 puntos por jugar.

El calendario de final de Liga

El fin de Liga para la Unión Deportiva Llanera se presenta con cuatro partidos como local y tres como visitante, algo a priori favorable. Por el Pepe Guimarán de Posada de Llanera pasará este próximo domingo (12.30 horas) el Colunga. Y después le tocará visitar a L’Entregu, recibir al Sporting Altético, en los dos partidos teóricamente más complicados, antes de una recta ya final más plácida, desplazándose a Llanes, jugando en su feudo seguido ante Titánico y Tuilla, y concluyendo la competición regular en el campo del Avilés Stadium.

El Mosconia, por su parte, concluirá el curso con cuatro partidos lejos de Grado y tres ante su afición. Este domingo visitarán a las 18.30 horas al Avilés Stadium. Y después tendrán un partido de altos vuelos en casa frente al Covadonga. Se desplazarán posteriormente a Sotrondio ante el San Martín, recibirán al Lenense, visitarán al Praviano, vendrá a Grado el Gijón Industrial y acabarán la Liga en Avilés en el campo del Navarro.

Para los dos equipos las cuentas, en el caso de que sus perseguidores lo ganen todo, les permitirían dos tropiezos, en el caso del Llanera una derrota y un empate, y en el del Mosconia incluso dos derrotas. Aunque ese sería el peor escenario, para cumplir con sus objetivos de ganar la Liga y meterse en play-off respectivamente. Si los equipos que quieren alcanzarles pinchan algún encuentro, el margen será mayor, y no tendrían que ganar tantos partidos para lograrlo. Llega el final de Liga, cargado de emociones.