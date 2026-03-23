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La Llanera Race asaltó el castillo, con más de 600 participantes y muchas familias pasándolo bien: "Ha sido muy divertida, nos gustó todo"

La prueba de obstáculos reunió a algunos de los mejores corredores del país en una espléndida mañana que congregó a jóvenes y mayores en torno a una cita con ambiente de fiesta

VÍDEO: Masiva participación en la carrera de obstáculos de Llanera

VÍDEO: Masiva participación en la carrera de obstáculos de Llanera

S.A.

Sara Arias

Lugo de Llanera

"Nos gustó mucho, pasamos un día en familia, los padres nos apuntamos con los críos para que pasen un día entretenido y dándoles a conocer el deporte", valoró Verónica Bango tras participar en la carrera de obstáculos Llanera Race y el Asalto al Castillo, que se celebró en el entorno verde de la Casa de Cultura de Lugo con más de 600 participantes entre niños y adultos en una espléndida mañana de domingo.

La cita de ayer congregó a la élite de esta disciplina y también dio cabida a los más pequeños, que disfrutaron de obstáculo en obstáculo con la ayuda de sus padres. Eso les pasó a Lúa Suárez, Juanjo González, Teo Suárez y Aitana Martín, encantados de haber hecho la carrera mano a mano con quienes más quieren. Y lo mejor para ellos fue "colgarse de las anillas", aunque a Suárez las cuerdas también le gustaron mucho.

También salían muy contentas con sus medallas al cuello las hermanas Irene y Alba Rodríguez y Covadonga y Claudia Prado Cabal. Lo dieron todo en el itinerario, que tuvo todo tipo de obstáculos, entre ellos pasadizos o túneles de red. "Nos gustó todo", resumieron las pequeñas, quienes corrieron al lado de sus padres con mucho orgullo.

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El ambiente fue espectacular durante toda la jornada, con música, animación y muchos corredores calentando en las inmediaciones de la Casa de Cultura para ir en las mejores condiciones a enfrentar la prueba, que contó con 47 obstáculos para los mayores. Entre ellos estaba el grupo "Presas black box" de Laviana, muy contentos tras completar el recorrido.

En imágenes: Ambiente festivo en la Llanera Race y Asalto al Castillo

En imágenes: Ambiente festivo en la Llanera Race y Asalto al Castillo

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La impresionante Llanera Race y el Asalto al castillo, en imágenes / Sara Arias

"Fue muy divertida y lo mejor es la compañía", afirmó Amanda Rodríguez. A su lado, Pelayo González bromeaba con el itinerario, con estaciones con agua y barro. "Lo pasamos como los indios, como guajes, hay que arrastrarse, no tener escrúpulos...", dijo, haciendo brotar las risas de sus compañeras. Lo cierto es que cada equipo que culminaba la travesía de obstáculos se mostraba exultante tras llegar a meta.

Dispuestos a darlo todo

La carrera, organizada por el Club Lobo Race en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera, atrajo a numerosos corredores de fuera de Asturias, ya que puntúa en la Liga Nacional. Desde la vecina comunidad de Galicia, en concreto de Orense, llegaron Guillermo Martínez y Adrián Pérez dispuestos a darlo todo. "Me liaron y vine porque me dijeron que era muy divertido y más este año que añadieron obstáculos, al final es una carrera dura", señaló Martínez.

Todos los equipos iban en piña, ayudándose en el momento en que uno de los corredores del grupo no podía con el siguiente obstáculo. Todo con el fin de pasarlo bien y disfrutar del deporte al aire libre. Ese era el objetivo que perseguía el concejal de Deportes, José Antonio González, a la hora de colaborar con la entidad deportiva, de la que destacó el trabajo realizado y a los voluntarios que, subra, "son los que lo hacen posible".

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"Nuestro objetivo principal era eso, compartir el deporte en familia. Desde los orígenes de la prueba es lo que planteamos a la organización, incluir a las familias para fomentar el deporte base, además cada cosa que se hace la gente responde, eso es lo interesante", destacó el edil. "Es un día maravilloso", concluyó.

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