"Lolita" en el paraíso poni de Llanera: así es la cría recién nacida que sorprendió a los visitantes del núcleo zoológico de Tuernes

"Lolita". Así se llama la pequeña poni que acaba de nacer en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño coincidiendo con el inicio de la temporada de apertura de este espacio de Llanera que es uno de los más visitados del municipio. Las instalaciones abrieron por primera vez este año el pasado fin de semana y las muchas familias que acudieron el domingo a conocer el recinto se encontraron con la sorpresa del nacimiento de esta pequeña cuya mamá se llama "Lola".

La cría de poni recién llegada al mundo pudo verse pegada a su madre, de la que no se separa en el recinto al aire libre que comparte con otros de su especie, entre ellos su padre "Dani". Ahora mismo el núcleo cuenta con ocho ponis, aunque dos de ellos, nacidos el año pasado, se irán en unos días a un nuevo hogar. En tanto, el grupo disfruta en el núcleo zoológico, un paraíso natural con multitud de especies pocos comunes en Asturias y otras más habituales, como los ponis, que siguen situándose entre los preferidos de los niños y niñas que acuden a conocerlo.

Madre y cría, con otros ponis de Llanera. / T. F.

El núcleo zoológico de Tuernes, con numerosas visitas también de colegios, abre los fines de semana. Los sábados, en horario de 15.30 a 18.30 horas. Los domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Se puede visitar sin cita previa, si bien horarios pueden sufrir cambios por inclemencias climatológicas.