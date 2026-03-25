Llanera pone en marcha "Creciendo juntos" para apoyar a las familias en la crianza de sus hijos: primeros años de vida y adolescencia centrarán las sesiones

"Creciendo juntos" es la denominación del programa de apoyo a las familias en la crianza de sus hijos que el Ayuntamiento de Llanera pone en marcha en colaboración con la Fundación Cruz de los Ángeles y con el apoyo del Principado. La participación en la iniciativa, de la concejalía de Infancia, a cargo de la edil Susana García, es gratuita. Consistirá en dos ciclos de sesiones dirigidas a familias, "adaptados a distintas etapas del desarrollo infantil y adolescente" y su objetivo principal "es fortalecer los vínculos afectivos desde el respeto, la empatía y la comprensión mutua".

El primero de los ciclos, para familias con hijos e hijas adolescentes, abordará aspectos clave como "la comunicación en la adolescencia, el manejo de situaciones complejas y el establecimiento de límites saludables". Se desarrollará en la Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera durante los sábados 11, 18 y 25 de abril y 9 y 16 de mayo. El horario de las actividades será de 10.30 a 12.00 horas.

El segundo ciclo está orientado a acompañar a las familias en los retos y dudas de los primeros años de vida de los bebés, fundamentales para el desarrollo físico y emocional en la etapa hasta los tres años. En este caso tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera los miércoles 27 de mayo y 3, 10, 17 y 24 de junio. El horario previsto es de 17.00 a 18.30 horas y se dispondrá de servicio de guardería para las familias que lo necesiten.

La información e inscripciones pueden obtenerse a través del teléfono 646832761 y del correo electrónico creciendojuntos@cruzdelosangeles.org. La concejalía de Infancia anima a todas las familias interesadas a participar en esta iniciativa, "que contribuye a promover una crianza más consciente y respetuosa".

Normas y escucha

El ciclo sobre adolescencia abordará aspectos como normas y acuerdos familiares, escucha activa y comunicación, manejo de situaciones difíciles, o vínculos con respeto en tiempos de cambio en esta etapa de los jóvenes.

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En lo que respecta a las actividades relacionadas con los primeros años de la crianza de los bebés, se incide en que este es un momento "clave para toda la vida". En las sesiones se tratarán aspectos relacionados con el desarrollo físico, emocional y afectivo de los pequeños, así como los nuevos escenarios que afrontan padres y madres, en un momento "lleno de dudas, cansancio y nuevas responsabilidades para quienes los cuidan", destacan los responsables de la organización de los ciclos.