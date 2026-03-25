El Museo Fernando Alonso acogerá este año por primera vez la entrega de los premios deportivos de Llanera, anunció este martes el gobierno local. La gala será el próximo 10 de abril, a las 18.00 horas, y en ella se entregarán una veintena de distinciones a atletas, clubes y técnicos. En esta edición de la cita Juan Manuel García Pandiella e Inés Conde Fernández son los mejores deportistas absolutos en categoría mayor de edad y menor de edad, respectivamente.

García Pandiella, de Posada, quedó tercero en la clasificación final del Campeonato de España de Autocross 2025, tras haber participado en diferentes pruebas puntuables para esta cita, celebradas en Esplús (Huesca), Talavera de la Reina (Toledo), Arteixo (A Coruña), Llanera, Miranda de Ebro (Burgos), Mollerussa (Lleida) y Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Mientras, Conde Fernández, de la localidad de Castiello, es Campeona de Europa sub-15 de halterofilia, Campeona de la Copa de la Unión Europea celebrada en Malta, Campeona de España y de Asturias sub15 y sub 17, múltiple récord nacional en halterofilia. Es, además, un referente en la lucha por la igualdad en el deporte.

Listado de galardonados

Ellos encabezan un listado de galardonados que también integran por distintos méritos Sara Figaredo Álvarez (piragüismo), Valeria Martínez Fernández (kárate), Daniel Borghes Shi (judo), Jimena Vázquez García (gimnasia rítmica) y Valeria Fuente Blanco (Tai-jitsu). También Valentina Fernández López (pádel), Ángel Monteagudo Alonso (lucha sambo), Pedro Bobes Valdés (brasilian jujitsu), Hugo Suárez Feito (ciclismo), Claudia Gil Alonso (hípica) y Jimena Álvarez Prado (atletismo). Reciben asimismo galardón Belén Soto Martínez (bádminton), Coral Rodríguez Cancio (pentatlón moderno), Sara García Díaz (patinaje) y Thiago López-Cedrón García (fútbol).

En la gala se premiará como mejor entidad en la promoción de la igualdad en el deporte a la Unión Deportiva Llanera mientras que el mejor club o entidad deportiva es este año el Llanera Atletismo. El mejor entrenador es Javier Peláez González, del Club Tai-Jitsu Llanera, y la mejor entidad de promoción de deporte adaptado es el All-rugby, que también recibe distinción como mejor entidad de promoción deportiva general.

En lo que respecta a las menciones especiales, en esta edición de los premios deportivos de Llanera las recibirán Ignacio Guzmán Pérez Garrido, del Club Tai-Jitsu Llanera, Claudia Solís Miguel, de la misma entidad deportiva, y el Torneo intercantábrico All-Rugby. Asimismo se entregará una a la periodista Davinia Durán Muñoz, por su labor de divulgación de la actividad deportiva local.

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La figura de referencia en esfuerzo y excelencia

El concejal de Deportes, José Antonio González, destacó que estos premios “reconocen el esfuerzo, la dedicación y los valores que representan los deportistas y clubes locales, poniendo de relieve el notable crecimiento de la actividad deportiva en el municipio durante los últimos años". Quiso también incidir en el carácter especial de esta edición, al celebrarse la gala por primera vez en el Museo Fernando Alonso, “un espacio emblemático, vinculado a una figura de referencia internacional" como es el piloto asturiano, que "proyecta los valores de esfuerzo y excelencia con los que se identifican estos premios”.