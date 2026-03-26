El institut de Llanera inaugura los "Días europeos de la artesanía" con varios talleres y actividades para los alumnos

El IES Llanera clausura este viernes, 27 de marzo, su Semana Cultural con los "Días europeos de la artesanía", un acto institucional que pondrá el broche final a una intensa semana de actividades educativas, culturales y artísticas bajo el título “Cartografías del tiempo: un viaje interdisciplinar por los mapas del pasado, los relatos del presente y las visiones del futuro”.

La actividad contará con la presencia del consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez; la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez; el presidente del Mercado Artesano y Ecológico, Javier Ruiz-Cuevas, y la directora del centro, Sonia García Galán.

Tras el acto institucional, previsto para las 12.00 horas, se celebrará un aperitivo con productos ecológicos y un amplio programa de talleres artesanales dirigidos al alumnado, entre ellos actividades de cerámica, joyería, fieltro, elaboración de papel, tornería de madera y creación textil, además de una exposición fotográfica y talleres interculturales vinculados a la Amazonía peruana.

Las jornadas culturales del IES Llanera comenzaron el pasado lunes con un acto inaugural en el salón de actos que contó con la presencia de la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Llanera, Montserrat Alonso, y de la catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo Rosa Cid, quien impartió la conferencia “Feminidades y mujeres en las sociedades del Mediterráneo antiguo. De la diosa a la esclava”. La jornada continuó con un homenaje al escritor asturiano Xuan Bello, que incluyó un recital poético y la inauguración del denominado “Rinconín de Xuan”, así como la performance “Palabras para un nuevo comienzo”, a cargo del alumnado del centro.

Historia y teatro

El martes se celebraron varias actividades educativas, entre ellas un encuentro con el catedrático Pedro Gorria Korres, la actividad escénica “Escenas de la construcción democrática en España”, el conversatorio “Historia compartida de mujeres con historia” y el acto literario “Mi vida es un poema”, en homenaje al escritor Javier García Rodríguez.

El programa continuó ayer miércoles con un encuentro con antiguos alumnos del instituto, que compartieron su experiencia académica y profesional con el alumnado, y con la charla “Mujeres en la cumbre. Historia de la escalada femenina”, protagonizada por la deportista Irene Ribelles.

Noticias relacionadas

Durante la jornada de hoy jueves también se celebraron nuevas actividades, entre ellas una partida simultánea de ajedrez con el Gran Maestro Internacional Silvino García, la representación teatral “¡Es la guerra!”, de José Luis Alonso de Santos, interpretada por alumnado del centro, y la conferencia “Escenarios de la guerra y la posguerra en Asturias”, impartida por la profesora Amaya Caunedo.