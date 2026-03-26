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Torneos de EA Sports FC, Fortnite y F1 en la Liga Asturiana de Videojuegos en Llanera, el 18 de abril

La concejalía de Juventud apuesta por cuarta vez por esta propuesta que "acerca el mundo del gaming desde una perspectiva educativa, saludable y participativa"

Pablo Collada (izquierda) y Nicolás Fernández, durante la presentación de la iniciativa.

Pablo Collada (izquierda) y Nicolás Fernández, durante la presentación de la iniciativa. / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugo de Llanera

Llanera se convertirá de nuevo en sede de una jornada de la Liga Asturiana de Videojuegos. Por cuarto año consecutivo, la concejalía de Juventud apuesta por esta cita de la que se podrá disfrutar el sábado 18 de abril, de 11.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.00 horas, en la Casa Municipal de Cultura de Lugo.

Habrá torneos de videojuegos como EA Sports FC, Fortnite y F1, "en un entorno organizado y supervisado, pensado para garantizar tanto la diversión como el respeto entre participantes", destacan desde el Ayuntamiento de Llanera. El espacio estará organizado con distintas zonas de juego, consolas de última generación, simuladores de conducción. Se contará asimismo con áreas de juego libre con consolas retro, "creando una propuesta atractiva tanto para jugadores habituales como para las familias que se acercan por primera vez al mundo gaming".

Con esta propuesta del área de Juventud, a cargo de Nicolás Fernández, se busca "acercar el mundo del gaming desde una perspectiva educativa, saludable y participativa".

“Es una cita que siempre tiene muy buena acogida entre los jóvenes, y que además refuerza el compromiso del área municipal de juventud con la promoción de alternativas de ocio innovadoras”, indicó Fernández.

Por su parte, Pablo Collada, organizador del evento, subrayó que "la Liga está consolidándose como un referente en la dinamización juvenil y el entretenimiento educativo en la región".

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Las inscripciones para participar ya están disponibles a través de la página web de la Liga Asturiana de Videojuegos, donde los interesados pueden registrarse.

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