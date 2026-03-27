La asociación llanerense Mar de Violetas lleva su arte al Sáhara de la mano de Candela Guerrero

La asociación llanerense Mar de Violetas participará en el Festival Internacional de Cine del Sahara (FiSahara), que se celebrará en los campamentos de población refugiada entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026. La invitación ha sido emitida por el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática, la Dirección Nacional de Cine y Teatro y la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh, entidades vinculadas a la organización del festival.

La participación de la entidad asturiana se produce tras la presentación de su obra "Tiraña en la Memoria", una investigación artística sobre las fosas comunes y la represión en Asturias transformada posteriormente en una pieza de danza contemporánea. El festival, que se celebra cada año en los campamentos saharauis de Tinduf, reúne a cineastas, artistas, periodistas y activistas de distintos países en torno al cine, la cultura y los derechos humanos, y se ha consolidado como uno de los principales encuentros culturales internacionales vinculados a la realidad del Sáhara Occidental.

Intercambio

Durante su estancia, el equipo de Mar de Violetas desarrollará un programa de actividades centrado en el intercambio cultural y educativo. Entre las acciones previstas figura la proyección de "Tiraña en la Memoria" en la sede de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, así como clases de danza dirigidas a alumnado de centros educativos hermanados con Asturias y talleres de danza y literatura dentro del recinto del festival. También está prevista una visita al proyecto Bubisher, la red de bibliotecas y bibliobuses que funciona en los campamentos de población refugiada, donde el equipo realizará un taller.

Noticias relacionadas

El grupo desplazado estará formado por Candela Guerrero, directora del Centro Mar de Violeta; Mara Suárez, bailarina y coreógrafa; Alba González, escritora; Inés Peón, fotógrafa; Mariana Paredes, trabajadora social, y Carlos de la Parte, activista de derechos humanos. La participación en FiSahara se produce además en un contexto marcado por la prolongada situación de la población saharaui refugiada, que lleva décadas viviendo en los campamentos del desierto argelino tras el inicio del conflicto del Sáhara Occidental. Iniciativas culturales como este festival se plantean como un espacio de encuentro internacional y como una herramienta de visibilización de esa realidad a través del cine y el arte.