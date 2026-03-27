Llanera impulsa nuevas acciones de salud dirigidas a los más jóvenes y pondrá en marcha talleres de apoyo a personas cuidadoras

Llanera ha celebrado la reunión ordinaria de la Mesa de Coordinación Intersectorial para la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. La sesión, presidida por el concejal de Salud, Nicolás Fernández, y con la presencia de representantes municipales de distintos ámbitos, personal técnico del plan municipal de Salud, profesionales sanitarios y miembros de la comunidad educativa del concejo, permitió analizar la situación actual, y avanzar en el diseño de acciones que favorezcan la salud y el bienestar en el municipio.

Además, y por primera vez, se ha contado con los centros educativos, en un paso que busca reforzar la coordinación y recoger propuestas de distintos ámbitos sociales. Para el concejal de Salud, Nicolás Fernández, es un “avance muy importante, porque da un enfoque más participativo y nos permite recoger ideas y coordinar esfuerzos para definir conjuntamente la hoja de ruta en materia de salud”.

Bienestar emocional

Entre las principales líneas de actuación acordadas, figura el impulso de programas de hábitos de vida saludable desde edades tempranas y el refuerzo de la prevención de conductas adictivas, así como el desarrollo de iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar emocional de la población joven. Asimismo, se avanzó en la puesta en marcha de actividades vinculadas a la actividad física y el envejecimiento activo, así como en el diseño de talleres de apoyo a personas cuidadoras. En este sentido, el edil destaca la importancia de trabajar desde la prevención “con programas concretos en alimentación, bienestar emocional o uso responsable de la tecnología, implicando tanto a los centros educativos como a las familias”.

El plan de trabajo para este año contempla también la solicitud de subvenciones autonómicas que permitan ampliar estas iniciativas, así como mejorar la coordinación entre recursos municipales y sanitarios para optimizar su alcance.

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Desde la Mesa de Coordinación también se acordó seguir avanzando en la participación, con el objetivo de abrir progresivamente este espacio a otros agentes sociales y a la ciudadanía, al tiempo que se reafirmó el compromiso de "continuar reforzando este modelo de cooperación institucional para consolidar políticas de salud cercanas, preventivas y adaptadas a las necesidades del concejo".