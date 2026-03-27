Llanera sube de nuevo el telón este sábado con "Atra Bilis" (y la escenografía es de casa)
El grupo Sótano B actúa en el Espacio Escénico Plaza de La Habana de Posada
El teatro volverá a ser protagonista este sábado (28 de marzo) en Posada de Llanera con la representación de la obra "Atra Bilis", a cargo del grupo Sótano B. La función tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Escénico Plaza de La Habana.
La propuesta escénica acerca al público una de las comedias negras más reconocidas del teatro contemporáneo español, escrita por la dramaturga Laia Ripoll. La obra sitúa la acción en un velatorio marcado por la tensión, el humor ácido y los secretos familiares, donde cuatro mujeres –Nazaria, Daría, Aurorita y Ulpiana– protagonizan una historia cargada de fuerza dramática y momentos de gran intensidad teatral.
El montaje contará con la interpretación de las actrices Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Bea Canteli y Concha Rodríguez, que darán vida a los personajes de esta historia marcada por el conflicto, la ironía y el carácter. La dirección corre a cargo de Sandro Cordero, mientras que la escenografía y el atrezzo han sido diseñados por Nuria Trabanco, vecina del concejo.
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