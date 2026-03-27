Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Llanera sube de nuevo el telón este sábado con "Atra Bilis" (y la escenografía es de casa)

El grupo Sótano B actúa en el Espacio Escénico Plaza de La Habana de Posada

Un momento de la obra

Un momento de la obra / Sótano B

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El teatro volverá a ser protagonista este sábado (28 de marzo) en Posada de Llanera con la representación de la obra "Atra Bilis", a cargo del grupo Sótano B. La función tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Escénico Plaza de La Habana.

La propuesta escénica acerca al público una de las comedias negras más reconocidas del teatro contemporáneo español, escrita por la dramaturga Laia Ripoll. La obra sitúa la acción en un velatorio marcado por la tensión, el humor ácido y los secretos familiares, donde cuatro mujeres –Nazaria, Daría, Aurorita y Ulpiana– protagonizan una historia cargada de fuerza dramática y momentos de gran intensidad teatral.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Llanera

El montaje contará con la interpretación de las actrices Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Bea Canteli y Concha Rodríguez, que darán vida a los personajes de esta historia marcada por el conflicto, la ironía y el carácter. La dirección corre a cargo de Sandro Cordero, mientras que la escenografía y el atrezzo han sido diseñados por Nuria Trabanco, vecina del concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
  2. Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
  3. Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
  4. Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
  5. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
  6. Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
  7. Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años
  8. Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano

La asociación llanerense Mar de Violetas lleva su arte al Sáhara de la mano de Candela Guerrero

La asociación llanerense Mar de Violetas lleva su arte al Sáhara de la mano de Candela Guerrero

Llanera sube de nuevo el telón este sábado con "Atra Bilis" (y la escenografía es de casa)

Llanera sube de nuevo el telón este sábado con "Atra Bilis" (y la escenografía es de casa)

Llanera impulsa nuevas acciones de salud dirigidas a los más jóvenes y pondrá en marcha talleres de apoyo a personas cuidadoras

El instituto de Llanera inaugura los "Días europeos de la artesanía" con varios talleres y actividades para los alumnos

El instituto de Llanera inaugura los "Días europeos de la artesanía" con varios talleres y actividades para los alumnos

Torneos de EA Sports FC, Fortnite y F1 en la Liga Asturiana de Videojuegos en Llanera, el 18 de abril

Torneos de EA Sports FC, Fortnite y F1 en la Liga Asturiana de Videojuegos en Llanera, el 18 de abril

Llanera pone en marcha "Creciendo juntos" para apoyar a las familias en la crianza de sus hijos: primeros años de vida y adolescencia centrarán las sesiones

Llanera pone en marcha "Creciendo juntos" para apoyar a las familias en la crianza de sus hijos: primeros años de vida y adolescencia centrarán las sesiones

La Asociación de Vecinos de Cayés rechaza la subestación eléctrica autorizada por el Principado: "Es indecente"

La Asociación de Vecinos de Cayés rechaza la subestación eléctrica autorizada por el Principado: "Es indecente"

La Llanera Race asaltó el castillo, con más de 600 participantes y muchas familias pasándolo bien: "Ha sido muy divertida, nos gustó todo"

La Llanera Race asaltó el castillo, con más de 600 participantes y muchas familias pasándolo bien: "Ha sido muy divertida, nos gustó todo"
Tracking Pixel Contents