Los alumnos del IES Llanera fueron artesanos por un día: el centro despide su Semana Cultural con talleres creativos

El Instituto de Educación Secundaria (IES) de Llanera lleva varios días inmerso en la celebración de su Semana Cultural, que se clausuró por todo lo alto este viernes. Para despedirse como se merecía, las aulas se transformaron durante toda la jornada en talleres creativos donde las manos fueron la herramienta. La imaginación, la guía de la clase.

El centro fue el elegido este año para la inauguración de los Días Europeos de la Artesanía, una cita que se lleva celebrando ocho años de forma simultánea en múltiples localizaciones de toda Europa y con talleres también en varios concejos de Asturias. Como si de un gran taller creativo se tratara, los estudiantes se dividieron por grupos para aprender numerosas técnicas en las que la paciencia y el cuidado puntúan doble.

Unos pudieron elaborar sus propias piezas de cerámica con arcillas de diferentes colores, otros aprovecharon para aprender a coser, puntada a puntada, una bolsa para guardar la tablet. Y con varios remiendos incorporados "para aprender cómo se hacen", señalaba la profesora entre reglas y máquinas de coser.

Asistentes a la actividad intergeneracional de joyería / Luján Palacios

Además, se celebró una sesión de joyería para crear colgantes en latón, que tuvo la peculiaridad de ser una actividad intergeneracional en la que mayores y jóvenes compartieron destrezas. Dos artesanos peruanos mostraron a los chavales cómo se diseñan y se pintan los patrones geométricos con los que se adornan sus enseres.

Chavales en el aula de cerámica / Luján Palacios

Con más o menos acierto, todos los chavales se llevaron su recuerdo a casa y una lección bien aprendida: en un mundo cada vez más tecnológico "los artesanos nos recuerdan la importancia de la paciencia y el detalle", como subrayó la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, en la inauguración de la jornada. Porque "son historias contadas con las manos, y en Llanera sabemos mucho de eso con nuestro mercado de San Isidro y los mútiples cursos que organizamos, como los de cuero, cerámica y cestería", añadió.

Javier Ruiz- Cuevas, impulsor de los Días Europeos de la Artesanía, animó a los estudiantes a tomarse la cuestión en serio, porque "este sector también puede ser una forma de vida, pensad si es una posibilidad para vosotros", les exhortó.

El consejero de Ciencia e Innovación, Borja Sánchez, se refirió también a la componente de emprendimiento y la necesidad de "acercar estas acciones al público joven".

Un momento del taller de pintura / Luján Palacios

Llanera ha albergado la inauguración de estos días dedicados a la artesanía, pero ahora se extenderán por toda Asturias, a un total de 32 municipios, y contarán con la participación de casi medio centenar de artesanos. El programa Esencia Artesana se desarrollará hasta el 12 de abril y tiene a Francia y Perú como países invitados.

Organizado por la asociación cultural Mercado Artesano y Ecológico, con el apoyo de la Dirección General de Empresa y Comercio, el evento de carácter festivo y divulgativo pretende promover y acercar la artesanía asturiana al conjunto de la ciudadanía mediante el desarrollo de diferentes actividades, todas de carácter gratuito.

La actividad de costura / Luján Palacios

Este año se ofertarán 1.400 plazas de talleres gratuitos, cien más que en la pasada edición, de las que 750 se destinará al medio rural. También aumentará el número de encuentros singulares, con 30 acciones en lugares emblemáticos del patrimonio asturiano, que permitirán trabajar, por ejemplo, el azabache en los pozos San Luis o Sotón, realizar mosaicos cerámicos en el Museo de los Bolos, pintar acuarela en la Iglesia de San Pedro de Peñamellera Alta o practicar la técnica japonesa del Kintsugi en el Centro Niemeyer.

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Durante la jornada se desarrollará un amplio programa de talleres artesanales, entre ellos tornería, cerámica, joyería, fieltro, elaboración de papel, remiendos creativos y creación de cuadros abstractos textiles, así como una exposición fotográfica y una muestra de Cáritas y artesanos de la comunidad nativa de Puerto Nuevo (Amazonía peruana).