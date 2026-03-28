Los vecinos de Cayés se movilizarán ante el Pleno contra la subestación eléctrica: "Queremos que nos escuchen"
La parroquia exige que se paralice el proyecto que afectaría de lleno al núcleo habitado
Los vecinos de la parroquia de Cayés han convocado una manifestación para el próximo 9 de abril frente al Ayuntamiento de Llanera con el objetivo de exigir al Pleno que se celebrará ese mismo día que se pronuncie contra la instalación de una subestación eléctrica en la zona.
La convocatoria ha sido impulsada por la asociación vecinal, que llama a los residentes a concentrarse a las 18.00 horas, antes del inicio de la sesión plenaria, para mostrar su rechazo al proyecto. El colectivo considera que la subestación supondría un impacto negativo para el entorno rural y podría afectar a la calidad de vida de los vecinos.
Según han señalado en un comunicado, la protesta pretende trasladar al Ayuntamiento el malestar existente en la parroquia y pedir a los grupos políticos municipales que adopten una postura clara en contra de la instalación. Los vecinos reclaman que se busquen alternativas que no impliquen la ocupación de suelo rústico ni la cercanía de infraestructuras eléctricas de gran tamaño a viviendas y espacios públicos.
La asociación vecinal anima a todos los residentes de Cayés y del resto del concejo a participar en la concentración para defender el entorno y exigir que se tenga en cuenta la opinión de la población antes de autorizar este tipo de proyectos.
"Queremos que se nos escuche", clama el colectivo, que estaca que esta infraestructura supone una agresión al medioambiente que, a su entender, "colisiona frontalmente con el derecho de los vecinos a vivir en un entorno tranquilo y seguro, entendiendo que los criterios de desarrollo sostenible están enmarcados en la protección del entorno y las personas".
El pasado 16 de marzo, la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias publicó en el BOPA una resolución por la que se formula el informe ambiental estratégico del estudio de implantación de la subestación de Asipo. Los vecinos señalan que "múltiples estudios recogen los efectos negativos que tienen para la salud" los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión. Y añaden a mayores que "es indecente" que se ubique cerca de un parque infantil y un grupo de viviendas.
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