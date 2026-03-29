IU de Llanera exige revisar el colegio de Lugo tras la caída de una ventana en el comedor del centro

Izquierda Unida de Llanera ha reclamado una intervención urgente por parte del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación del Principado de Asturias tras el desprendimiento reciente de una ventana en el colegio público de Lugo, un incidente que, denuncia la coalición, pudo haber tenido consecuencias graves para el alumnado y el personal del centro.

El suceso tuvo lugar hace apenas unos días cuando una ventana del edificio se desprendió y cayó directamente al comedor escolar. Afortunadamente, en ese momento no se produjeron daños personales, pero desde IU se advierte de que el incidente pone de manifiesto la necesidad de revisar de forma inmediata el estado de seguridad de las instalaciones. La organización considera que el hecho no puede considerarse aislado y exige que se analicen con urgencia todos los elementos estructurales que puedan representar un riesgo para estudiantes, docentes y trabajadores del centro.

El portavoz del grupo, Gonzalo Bengoa, subraya que la primera medida debe ser una evaluación técnica completa del edificio. En concreto, IU solicita que se revisen todas las ventanas y se proceda a la sustitución inmediata de aquellas que se encuentren en condiciones similares a la que se desprendió. A juicio de la coalición, la seguridad debe ser prioritaria y no puede depender de actuaciones puntuales tras incidentes concretos, sino de un mantenimiento preventivo riguroso y continuado.

Responsabilidades

La petición se produce además en un momento especialmente simbólico para la comunidad educativa, ya que el colegio acaba de conmemorar su 50 aniversario. Precisamente por ello, IU insiste en que tanto el Ayuntamiento como la Consejería deben cumplir con sus responsabilidades en materia de conservación de edificios escolares y garantizar que el centro reúne todas las condiciones de seguridad necesarias. Según la organización, la antigüedad de algunas instalaciones obliga a extremar las revisiones técnicas y a actuar con mayor rapidez cuando se detectan problemas.

Asimismo, reclaman que el Ayuntamiento informe "de forma clara y directa a toda la comunidad educativa" sobre la evaluación de riesgos que se realice en el centro. IU considera imprescindible que se comuniquen también los plazos concretos de las actuaciones que se vayan a llevar a cabo, con el objetivo de evitar incertidumbre y garantizar la tranquilidad de quienes utilizan diariamente las instalaciones.

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Desde la organización señalan que lo ocurrido debe servir "como advertencia" para actuar antes de que se produzcan daños personales. En este sentido, insisten en que la caída de una ventana en una zona como el comedor escolar supone un riesgo evidente, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un espacio en el que coinciden numerosos menores durante el horario lectivo.