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Llanera reconocerá a sus deportistas más jóvenes en diferentes modalidades durante la gala del 10 de abril

Los interesados pueden apuntarse online para recibir su distinción en el Museo Fernando Alonso

Un grupo de deportistas premiados el año pasado.

Un grupo de deportistas premiados el año pasado. / Lucía Rodríguez

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera premiará a los deportistas más jóvenes del concejo en la gala que se celebrará el próximo viernes día 10 de abril en el Museo Fernando Alonso.

La concejalía de Deportes acaba de abrir la inscripción voluntaria para reconocer a los deportistas de hasta 6 años de edad, inclusive, empadronados en el municipio y que se inicien en la competición de sus respectivas modalidades, así como a sus entrenadores. Los interesados en apuntarse disponen de un enlace de inscripción: https://forms.gle/DLmt65QdPuqTH1Q8A.

Con ello se busca que los más pequeños también tengan su espacio y reconocimiento, de manera que se fomente la práctica deportiva desde edades tempranas.

La gala será el próximo 10 de abril, a las 18.00 horas, y en ella se entregarán una veintena de distinciones a atletas, clubes y técnicos. En esta edición de la cita, Juan Manuel García Pandiella e Inés Conde Fernández son los mejores deportistas absolutos en categoría mayor de edad y menor de edad, respectivamente.

Méritos

García Pandiella, de Posada, quedó tercero en la clasificación final del Campeonato de España de Autocross 2025, tras haber participado en diferentes pruebas puntuables para esta cita, celebradas en Esplús (Huesca), Talavera de la Reina (Toledo), Arteixo (A Coruña), Llanera, Miranda de Ebro (Burgos), Mollerussa (Lleida) y Jerez de los Caballeros (Badajoz).

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Mientras, Conde Fernández, de la localidad de Castiello, es Campeona de Europa sub-15 de halterofilia, Campeona de la Copa de la Unión Europea celebrada en Malta, Campeona de España y de Asturias sub15 y sub 17, múltiple récord nacional en halterofilia. Es, además, un referente en la lucha por la igualdad en el deporte.

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